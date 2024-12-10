Мужчину арестовали за странное хобби: что он сделал более 1000 раз

По его словам, это помогает ему бороться со стрессом.

Японца сочли виновным в том, что он более 1000 раз вторгался на чужую территорию как хобби, потому что это было для него увлекательное и возбуждающее занятие.

Об этом сообщает The Mainichi Shimbun.

Несколько недель назад полиция префектуры Фукуока арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в проникновении на территорию частной собственности супругов в городе Дайзафу. Полиция не знала, что это был далеко не одиночный случай, а мужчина был серийным нарушителем, делавшим это бесчисленное количество раз ради личного удовольствия.

Во время допроса мужчина, идентифицированный как Юта Сугавара, не только признался, что проник на собственность супругов, когда думал, что они в отъезде, но и небрежно сказал следователям, что это его хобби, и что он вторгался на чужую собственность более 1000 раз. Сугавару задержали жертвы его последней попытки вторжения, увидевшие его на своей земле и побежавшие за ним, когда он бросился наутек. Мужу удалось обездвижить преступника, пока его жена вызвала полицию.

"Нет сомнений, что я проник на территорию частного дома без разрешения", – сказал Сугавара во время допроса. "Нервное ощущение, что меня увидят, заставляет мои ладони потеть и помогает мне снять стресс. Проникновение в чужие дома – это мое хобби, и я делал это более 1000 раз. Я заходил только на территорию, но никогда не входил внутрь домов" .

Полиция пытается связать Юту Сугавару с другими преступлениями в этом районе.

Напомним, уважаемая монахиня арестована за сотрудничество с могущественным кланом мафиозной семьи. Ее репутация в обществе помогла ему избежать подозрений.

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