Мужчину дважды ударила молния менее чем за 5 минут – фото

Китаец может считать, что ему очень повезло выжить, после того, как у него дважды ударила молния в течение 5 минут.

Об этом пишет odditycentral.com.

Шансы на то, что человека ударит молния в течение жизни, составляют примерно 1 из 15300, но шансы на то, что его ударит молния дважды, значительно ниже. Есть причина, по которой говорят, что молния никогда не бьет в то же место дважды. И все же иногда случаются невероятные вещи, например, история Лю Наня.

Лю Нань / Фото: Dimsum Daily

Мужчина находился возле своего дома в Цзуньи, провинция Гуйчжоу, во время грозы прошлого месяца, когда он увидел белый свет, а затем потерял сознание и упал на землю. Едва он успел осознать то, что произошло, как снова увидел яркий свет и снова потерял сознание.

Когда Лю очнулся во второй раз, он увидел, как его жена и дети, охваченные страхом, лежали на земле. Он знал, что у него ударила молния, и немедленно вызвал скорую помощь. Мужчину доставили в местную больницу, где медики подтвердили, что в него ударила молния не один раз, а дважды. У него были ожоги третьей степени на ногах, спине и ягодицах.

Лю Нань / Фото: odditycentral.com

"В тот момент я потерял сознание, и мне понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя", — сказал Лю. "Потом снова появился свет, и молния ударила, когда я лежал на земле. Хотя я знал, что меня ударило током, я не знал, что вся земля тоже была электризирована".

Удары молнии обычно наносят серьезные повреждения кожи жертвы, и случай Лю Наня не стал исключением.

Лю Нань / Фото: odditycentral.com

Приблизительно через месяц ожоговые раны китайца все еще не зажили. К счастью, его состояние сейчас стабильное, и он может считать, что ему повезло, что он остался жив.

Напомним, в Германии туристы встретили в горах голого "мужчину-волка" с копьем. По их словам, он выглядел как человек каменного века из учебника истории.

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