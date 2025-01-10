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Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки: он озадачил своей реакцией – видео

Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки: он озадачил своей реакцией – видео

Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки: он озадачил своей реакцией – видео

У мужчину дважды ударила молния / Фото: скриншот с видео

Второго удара он точно не ожидал.

"Самый смелый рыбак в мире" продолжил ловить рыбу после удара молнии и подвергся новому удару.

На видео, опубликованном на Reddit, можно увидеть двух рыбаков, которые стоят по пояс в реке во время грозы.

Они погружаются все глубже, надеясь поймать свою добычу. Когда один из мужчин поднимает удочку, в нее ударяет молния, и он сразу же бросает ее, размахивая рукой.

Вернувшись в реку, мужчина, только что получивший удар, решает снова забросить удочку, не имея никакого представления о том, что произойдет дальше. И оказалось, что молния действительно бьет дважды, поскольку она снова ударила в него.

Именно в этот момент рыбаки наконец-то признали, что находиться в воде во время грозы – пожалуй, не самая лучшая идея, и начали выходить.

Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки

Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки

Пользователи Сети были озадачены увиденным:

  • Эти ребята буквально настолько тупые, что даже больно
  • Буквально только что рассказывал своему сыну правила плавания, содержащие необходимость выходить из воды, когда на улице штормит. Надо показать ему это видео
  • Из него вышел бы лучший водитель автобуса, чем рыбак. Он отличный дирижер
  • Возможно, он подумал, что было бы хорошо применить научный подход и повторить эксперимент, чтобы увидеть, даст ли он тот же результат

Напомним, в ноябре туристку убила молния на глазах у мужа во время отпуска. Они ходили по перуанским горам, когда произошло несчастье.

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