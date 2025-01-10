Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки: он озадачил своей реакцией – видео

"Самый смелый рыбак в мире" продолжил ловить рыбу после удара молнии и подвергся новому удару.

На видео, опубликованном на Reddit, можно увидеть двух рыбаков, которые стоят по пояс в реке во время грозы.

Они погружаются все глубже, надеясь поймать свою добычу. Когда один из мужчин поднимает удочку, в нее ударяет молния, и он сразу же бросает ее, размахивая рукой.

Вернувшись в реку, мужчина, только что получивший удар, решает снова забросить удочку, не имея никакого представления о том, что произойдет дальше. И оказалось, что молния действительно бьет дважды, поскольку она снова ударила в него.

Именно в этот момент рыбаки наконец-то признали, что находиться в воде во время грозы – пожалуй, не самая лучшая идея, и начали выходить.

Мужчину дважды ударила молния во время рыбалки

Пользователи Сети были озадачены увиденным:

Эти ребята буквально настолько тупые, что даже больно

Буквально только что рассказывал своему сыну правила плавания, содержащие необходимость выходить из воды, когда на улице штормит. Надо показать ему это видео

Из него вышел бы лучший водитель автобуса, чем рыбак. Он отличный дирижер

Возможно, он подумал, что было бы хорошо применить научный подход и повторить эксперимент, чтобы увидеть, даст ли он тот же результат

Напомним, в ноябре туристку убила молния на глазах у мужа во время отпуска. Они ходили по перуанским горам, когда произошло несчастье.

Читайте также: