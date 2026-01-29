Мужчину и женщину наказали 140 ударами палкой за интим: что они сделали

Мужчину и женщину публично избили в парке из-за интима / © pixabay.com

В Индонезии мужчине и женщине присудили по 140 ударов плетью из-за интима без брака и употребления алкоголя. Во время этого женщина потеряла сознание.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Власти решили наказать пару в общественном парке провинции Ачех. Мужчину и женщину, ударили по спине ротанговой палкой на глазах десятков людей.

Половые отношения между неженатой парой строго запрещены в Ачеху, единственном месте в Индонезии, где действует определенный вариант шариата.

Женщина потеряла сознание после жестокого наказания и была доставлена в карету скорой помощи.

По словам начальника шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммада Ризала, пара получила 140 ударов плетью: 100 за секс вне брака и 40 за употребление алкоголя.

На фотографиях публичного избиения видно женщину, которая стоит на коленях, пока палач в маске неоднократно хлещет ее палкой, а на другом снимке она вытирает слезы.

Также было сфотографировано, как женщину вывозят на носилках после избиения, а на отдельных фотографиях ее партнер, кажется, кривился от боли.

Считается, что это одно из самых больших количества наказаний плетью с момента введения шариата после того, как Ачех получил особую автономию в 2001 году.

Пара была среди шести человек, наказанных за нарушение исламского кодекса.

Всего в этой провинции таким образом наказывают сотни людей.

Местные чиновники защищают эту практику как «сдерживающий фактор и часть идентичности провинции», тогда как критики предупреждают, что она негативно повлияла на репутацию Индонезии по правам человека и нанесла длительную травму тем, кто ее терпит.

Напомним, в южной Индонезии мужчина, который поймал свою жену на измене, решил не искать мести, а отдать ее любовнику — по многовековому племенному обычаю. Взамен он получил корову, немного денег.