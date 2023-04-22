Мужчину, который справлял естественную нужду на путях, раздавила корова

В Индии мужчину, который справлял естественную нужду на железнодорожных путях, убила корова, отлетевшая на него от удара поезда.

Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в районе города Алвар в штате Раджастан. Погибшим оказался 82-летний местный житель Шивдаял Шарма. Раньше он работал электриком на этой железной дороге. Корова ушла с пастбища и случайно оказалась по дороге поезда, от удара животное пролетело около 30 метров. Мужчина скончался на месте трагедии.

Смерть мужчины вызвала возмущение среди тех, кто призывает к ужесточению безопасности на железнодорожных линиях по всей Индии. Несчастные случаи со скотом являются обычным явлением на участке Мумбаи-Гуджарата.

Все настолько плохо, что вдоль 622-километрового участка железнодорожного пути начали возводить металлические ограждения, чтобы животные не могли бродить по путям.

По данным местных СМИ, поезд сбил животное всего лишь через несколько дней после того, как он был впервые запущен на железной дороге.

Напомним, в Индии на мужчину напал тигр, когда он справлял естественную нужду.

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