Мужчину на 70 лет отправили в тюрьму из-за необычного поступка: что он натворил

Мужчина будет сидеть в тюрьме до 2093 года.

В США 36-летний Ларри Пирсон был приговорен к 70 годам лишения свободы из-за того, что во время задержания он плюнул в полицейских.

Об этом пишет ladbible.com.

Ларри Пирсона обвиняли в том, что он плюнул в полицейских в Лаббоке, штат Техас, а также был судим за ряд других преступлений.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Случайный прохожий вызвал полицию и заявил, что стал свидетелем домашнего насилия. Пирсон несколько раз ударил женщину и угрожал ей оружием. В конце концов, оказалось, что это был страйкбольный пистолет.

Во время задержания Пирсон начал выбивать дверь полицейской машины, а затем плюнул в полицейских, когда ему сказали остановиться. Однако мужчина продолжал плевать у офицеров даже тогда, когда его привезли в тюрьму округа Лаббок.

Фото: ladbible.com

Во время слушания дела прокурор Джессика Горман попросила присяжных строго наказать Пирсона, обратив их внимание на его предварительные судимости за насилие в семье, а также еще одну судимость за ограбление при отягчающих обстоятельствах. Из-за этих судимостей Пирсону уже угрожало по меньшей мере 25 лет заключения, но в итоге он был приговорен к 70 годам.

После оглашения приговора прокурор сказала: "Если ты собираешься жить преступной жизнью, ты будешь делать это среди других преступников. Ты не получишь 70 лет за что-то подобное, если раньше никогда не совершал преступление".

В защиту Пирсона его адвокат Джим Шоу заявил, что его клиент был причастен только к "простому проступку", но утверждал, что ситуация "вышла из-под контроля".

Если Пирсон отбудет полный срок, он выйдет на свободу в возрасте 106 лет. Срок его заключения истечет в 2093 году.

Напомним, в США в штате Орегон, на автомагистрали 5, около 192-го километра в Юджине, мужчина из окна своего автомобиля выбросил 200 тысяч долларов. Другие водители останавливались и собирали деньги.

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