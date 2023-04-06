В Москве нашли мертвым мужчину из-за привычки не расставаться с мобильным телефоном. Россиянина нашли мертвым в ванной, а рядом был мобильный телефон включен в розетку.

Об этом пишут российские пропагандисты.

31-летний россиянин не любил расставаться с мобильным телефоном. Чтобы всегда быть в сети, он даже поставил удлинитель для розетки в ванной.

Утром 5 апреля он пошел в ванную, о чем написал своей жене, а уже ближе к обеду, она нашла его мертвым, а рядом был лежавший в воде телефон.

Житель Москвы погиб из-за удара электрическим током.

Напомним, в Бразилии девочка потрогала зарядное устройство к телефону и скончалась.

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