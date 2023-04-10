Мужчину насильно выгнали из самолета: что он требовал у стюардессы (видео)

Пассажир первого класса авиалиний American Airlines выгнали из самолета после того, как он требовал у стюардессы алкоголь.

Как пишет ladbible.com, все началось с того, что мужчине отказали принести Джин-тоник перед началом полета.

На видео, появившемся в Сети, виден спор между полицией и пассажиром.

Через мгновение персонал забирает его ручной багаж, повторяя: "Оставьте самолет, сэр. Мы стараемся быть культурными с вами. Там ждет 100 человек".

Впрочем, мужчина все настаивал на том, что не представляет, что он сделал не так. На это он получил ответ: "Вас попросили покинуть самолет, поэтому выйдите из самолета. Нам не нужна причина".

Пассажир начал снимать работников на видео, и они забрали у него телефон. После этого его вывели из самолета под крики: "Остановитесь".

Пользователи прокомментировали увиденное следующим образом:

Независимо от того, что это займет 30 секунд или 5 минут, и вы хотите этого или нет, результат всегда одинаков – вы покинете самолет

Все это напоминает тематические парки Диснея ближе к вечеру, когда родители становятся уставшими и хотят уйти, но ребенок хочет остаться и начинает плакать.

Серьезно, я не понимаю, почему эти люди всегда пытаются продолжать спор, когда появляется полиция. Вы можете уйти, или вас вытащат, тратя время других пассажиров

Никогда не понимал этой логической цепи. Предположим, вы сделали что-то скверное и теперь вас просят уйти. Попытайтесь уйти с маленьким достоинством, которое вы оставили. Вы видите, как эти люди просто удваивают ставки и делают все гораздо хуже.

Напомним, в Израиле супруги чуть не развелись из-за крошек хлеба. У пары было разное видение празднования Песаха.

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