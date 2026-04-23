- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 530
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчину не выпустили из страны и наказали из-за шокирующего поведения: что он натворил
В Польше наказали мужчину из-за его поведения в самолете.
В Польше мужчина на борту самолета начал распивать алкоголь и чуть не подрался с бортпроводниками. За это его высадили из самолета.
Об этом пишет onet.pl.
Инцидент произошел в аэропорту «Люблин» в Свиднике. На борт самолета, который должен был вылететь из Люблина в Трапани на Сицилии, сел пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Поляк начал устраивать скандал и грубо обращаться с экипажем. Он не выполнял указания и вступил в схватку с одним из членов бортового персонала.
Тогда вмешались сотрудники группы специального реагирования из подразделения пограничной службы в Люблине.
«Пассажир был проинформирован о необходимости соблюдения закона и выполнения указаний. Его также предупредили о возможности применения средств прямого принуждения. Мужчина не изменил своего поведения и продолжал сопротивляться. В связи с эскалацией ситуации сотрудники применили к нему средства прямого принуждения. Гражданина Польши вывели из самолета. Во время вмешательства никто не получил никаких травм», — говорится в сообщении.
Мужчина также высказывал в адрес служб угрозы, которые караются законом. Его задержали, а затем передали в руки полиции.
