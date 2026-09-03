Мужчину обвинили в массовых убийствах для секс-ритуала: кто стал его жертвами

Арест мужчины / © ТСН.ua

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31 августа японская полиция арестовала 36-летнего мужчину, подозреваемого в массовом убийстве хомяков. По версии следствия, японец мог убивать грызунов во время сексуальных встреч в так называемых «отелях любви».

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на японскую полицию и AFP.

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Это уже второй арест этого мужчины. Несколько недель назад его задержали по подозрению в том, что он затоптал до смерти около 20 хомячков. На этот раз следствие полагает, что жертвами могли стать ещё около 30 животных.

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Подозреваемый работает в старшей школе в префектуре Ивате. По данным правоохранительных органов, он убивал хомяков вместе с двумя разными женщинами во время посещения отелей с почасовой оплатой для пар. В полиции предполагают, что жестокие действия в отношении животных могли быть частью своеобразного сексуального ритуала.

Убийство грызунов является нарушением японского законодательства об охране животных. В связи с этим правоохранительные органы также арестовали двух женщин, которые, по версии следствия, были причастны к этим инцидентам.

В ходе расследования полиция изъяла смартфон мужчины. На нём правоохранители обнаружили видеозаписи убийств хомяков, а также переписку в чатах.

По словам высокопоставленного сотрудника полиции города Мияко Хироюки Насу, сообщения свидетельствуют о том, что по крайней мере один из случаев был заранее спланирован мужчиной и его партнершей.

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В одном из сообщений, приведённых полицией, речь шла о том, где именно пара могла «убивать хомяков и при этом развлекаться». Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений и возможную роль каждого из подозреваемых.

Напомним, что спокойное купание в озере Тахо в США обернулось для инструктора по плаванию госпитализацией и десятками швов. На женщину в воде неожиданно напала выдра, которая несколько минут преследовала её и кусала за разные части тела.

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