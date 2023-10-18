Мужчину оштрафовали на $1,4 млн за превышение скорости

Он подумал, что это ошибка.

Мужчина был ошеломлен, узнав, что его оштрафовали на 1,4 миллиона долларов за превышение скорости.

Об этом пишет ladbible.com.

Коннор Като из американского штата Джорджия был пойман двумя полицейскими 2 сентября на скорости 145 км/ч в зоне, контролируемой с ограничением скорости 89 км/ч.

Он ожидал получить значительный штраф за свои действия, поскольку любой житель штата, который проедет со скоростью более 56 км/ч сверх установленной скорости, получит максимальный штраф в размере 1000 долларов.

Однако позже он получил счет на $1,4 млн и предположил, что это ошибка.

Штраф Коннора Като / Фото: WSAV

Когда он позвонил в суд, чтобы узнать это, ему сказали, что ему придется либо раскошелиться, либо явиться на заседание суда.

В разговоре с местным СМИ WSAV Коннор вспомнил: "Я сказал: "Возможно, это опечатка", а она ответила: "Нет, сэр, вы либо платите сумму, либо приходите в суд 21 декабря в 13:30".

Вскоре после этого он узнал, что штраф — это лишь временная сумма, автоматически генерируемая программным обеспечением, которую местный суд использует для выдачи штрафов таким "суперскоростным водителям".

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Представитель города Саванна пояснил, что поскольку "шумахеры" должны явиться в суд в рамках обязательного условия для привлечения к ответственности, это число просто генерируется программным обеспечением.

Пресс-секретарь Джошуа Пикок заявил, что огромная сумма штрафа не предназначена для того, чтобы "напугать кого-то и вызвать в суд", и городские власти не принимали решения о ней.

Решение о штрафе Коннора будет принимать судья, и, вероятно, он не будет чем-то вроде штрафа в миллион долларов, который ему был назначен изначально.

Напомним, ранее женщину, приехавшую на роды, оштрафовали на 120 долларов. После огласки штраф удалось отменить.

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