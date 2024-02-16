Мужчину оштрафовали на 380 евро за то, что почесал голову во время вождения

Нидерландец был оштрафован на 380 евро после того, как камера с искусственным интеллектом поймала его "за телефонным разговоров во время вождения". Только он утверждает, что на самом деле в тот момент почесал висок и система допустила ошибку.

Об этом пишет Nippur, опубликовав соответствующий кадр.

В ноябре в прошлом году Тим Хансен получил штраф за то, что месяцем ранее он якобы разговаривал по мобильному телефону за рулем. Он был шокирован, главным образом потому, что не помнил, чтобы в тот день пользовался телефоном за рулем, поэтому решил проверить компрометирующую фотографию в Центральном коллекторском агентстве.

На первый взгляд кажется, что Тим действительно разговаривает по телефону, но при ближнем рассмотрении выясняется, что на самом деле он ничего не держит в руке. Он просто чесал висок, и камера приняла положение его руки, как держащую смартфон. Что еще больше сбивает с толку, так это то, что человек, проверивший фотографию и подтвердивший штраф, также не заметил "ложного срабатывания".

Хансен, работающий в сфере информационных технологий, создавая алгоритмы для редактирования и анализа изображений, использовал свой личный опыт, чтобы объяснить, как работает система полицейских камер Monocam и почему она может допускать ошибки. Хотя он не мог сам протестовать Monocam, он объяснил, как устроена система и почему она может давать ложные срабатывания.

"Если модель должна предсказать, будет ли что-нибудь "да" или "нет", конечно, может случиться так, что модель окажется ошибочной", — поделился Тим. "В моем случае модель указала, что я держу телефон, но это не так. Тогда мы говорим о ложном срабатывании. Идеальная модель предполагает только настоящие положительные и настоящие негативные последствия, но 100% правильный прогноз встречается редко".

ІТ-специалист объяснил, что такие системы, как Monocam, необходимо обучать на большом наборе изображений, разделенных на две или три группы: учебный набор, проверочный набор и тестовый набор. Первый набор используется для обучения алгоритму тому, какие объекты находятся на каких изображениях и какие свойства (цвета, линии и т.п.) им принадлежат, второй для оптимизации ряда гиперпараметров алгоритма, третий для тестирования, насколько хорошо на самом деле работает система.

"Алгоритм, который мы использовали, а также алгоритм полиции, может подозревать наличие телефона, поскольку набор обучающих данных содержит много примеров людей, которые звонят по телефону в руке рядом с ухом", — сказал Тим. "Вполне возможно, что набор учебных данных содержит мало или вообще не содержит фотографий людей, сидящих с пустой рукой на ухе. В этом случае для алгоритма становится менее важным, действительно ли телефон есть в руке, но достаточно, чтобы рука была близка к уху. Чтобы улучшить ситуацию, следует добавить больше фотографий там, где рука пуста".

Хансен утверждает, что из-за множества переменных, которые могут повлиять на решение алгоритма, необходим человеческий фильтр, чтобы минимизировать количество ошибочных срабатываний.

Водитель обжаловал штраф и ожидает положительного результата, но теперь ему придется ждать до 26 недель официального вердикта. Его случай стал вирусным в Нидерландах и соседних странах, таких как Бельгия, где некоторые учреждения просят установить камеры, способные обнаруживать использование мобильных телефонов во время вождения, но история Тима доказывает, что они далеко не на 100% надежны.

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