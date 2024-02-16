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Мужчину оштрафовали на 380 евро за то, что почесал голову во время вождения

Мужчину оштрафовали на 380 евро за то, что почесал голову во время вождения

Мужчину оштрафовали на 380 евро за то, что почесал голову во время вождения

Водитель / Фото: pixabay.com

Умная камера ошиблась.

Нидерландец был оштрафован на 380 евро после того, как камера с искусственным интеллектом поймала его "за телефонным разговоров во время вождения". Только он утверждает, что на самом деле в тот момент почесал висок и система допустила ошибку.

Об этом пишет Nippur, опубликовав соответствующий кадр.

В ноябре в прошлом году Тим Хансен получил штраф за то, что месяцем ранее он якобы разговаривал по мобильному телефону за рулем. Он был шокирован, главным образом потому, что не помнил, чтобы в тот день пользовался телефоном за рулем, поэтому решил проверить компрометирующую фотографию в Центральном коллекторском агентстве.

На первый взгляд кажется, что Тим действительно разговаривает по телефону, но при ближнем рассмотрении выясняется, что на самом деле он ничего не держит в руке. Он просто чесал висок, и камера приняла положение его руки, как держащую смартфон. Что еще больше сбивает с толку, так это то, что человек, проверивший фотографию и подтвердивший штраф, также не заметил "ложного срабатывания".

Хансен, работающий в сфере информационных технологий, создавая алгоритмы для редактирования и анализа изображений, использовал свой личный опыт, чтобы объяснить, как работает система полицейских камер Monocam и почему она может допускать ошибки. Хотя он не мог сам протестовать Monocam, он объяснил, как устроена система и почему она может давать ложные срабатывания.

"Если модель должна предсказать, будет ли что-нибудь "да" или "нет", конечно, может случиться так, что модель окажется ошибочной", — поделился Тим. "В моем случае модель указала, что я держу телефон, но это не так. Тогда мы говорим о ложном срабатывании. Идеальная модель предполагает только настоящие положительные и настоящие негативные последствия, но 100% правильный прогноз встречается редко".

ІТ-специалист объяснил, что такие системы, как Monocam, необходимо обучать на большом наборе изображений, разделенных на две или три группы: учебный набор, проверочный набор и тестовый набор. Первый набор используется для обучения алгоритму тому, какие объекты находятся на каких изображениях и какие свойства (цвета, линии и т.п.) им принадлежат, второй для оптимизации ряда гиперпараметров алгоритма, третий для тестирования, насколько хорошо на самом деле работает система.

"Алгоритм, который мы использовали, а также алгоритм полиции, может подозревать наличие телефона, поскольку набор обучающих данных содержит много примеров людей, которые звонят по телефону в руке рядом с ухом", — сказал Тим. "Вполне возможно, что набор учебных данных содержит мало или вообще не содержит фотографий людей, сидящих с пустой рукой на ухе. В этом случае для алгоритма становится менее важным, действительно ли телефон есть в руке, но достаточно, чтобы рука была близка к уху. Чтобы улучшить ситуацию, следует добавить больше фотографий там, где рука пуста".

Хансен утверждает, что из-за множества переменных, которые могут повлиять на решение алгоритма, необходим человеческий фильтр, чтобы минимизировать количество ошибочных срабатываний.

Водитель обжаловал штраф и ожидает положительного результата, но теперь ему придется ждать до 26 недель официального вердикта. Его случай стал вирусным в Нидерландах и соседних странах, таких как Бельгия, где некоторые учреждения просят установить камеры, способные обнаруживать использование мобильных телефонов во время вождения, но история Тима доказывает, что они далеко не на 100% надежны.

Напомним, женщине присудили 1,6 млн долларов компенсации из-за отмены собеседования. Известно, в чем причина.

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