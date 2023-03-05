Мужчину оштрафовали на сумму, превысившую стоимости его автомобиля

В Польше патрульные остановили для проверки автомобиль Opel из-за большой трещины на лобовом стекле. Однако во время тщательного осмотра автомобиля и проверки водителя, владелец автомобиля может заплатить немалый штраф.

Об этом пишет издание inPoland.

Известно, что инцидент произошел в селе Старая Войска (Лодское воеводство) в четверг, 2 марта. Трещина на лобовом стекле Opel была достаточно значительной, потому что ее заметили проезжавшие мимо полицейские. Они сразу развернулись и остановили машину для проверки.

Однако при осмотре обнаружились другие нарушения.

Автомобилем управлял 62-летний житель Равского уезда, а пассажирами были его сын и невестка. У водителя не было водительского удостоверения, у автомобиля не было страховки, транспортное средство не проходило текущий техосмотр несколько лет, а 62-летний мужчина употреблял алкоголь – тест показал 0,3 промилле в крови.

Теперь за каждое из правонарушений мужчина должен платить штраф. За разбитое стекло можно получить штраф до 500 злотых (4172,92 грн). За управление транспортным средством после употребления алкоголя или наркотического вещества предусмотрено наказание в виде ареста или штрафа в размере не менее 2500 злотых (20864,60 грн).

Однако наиболее ощутимым для мужчины может быть штраф за отсутствие страхования гражданской ответственности.

"Его размер ежегодно определяет Фонд гарантирования страхования, который также обеспечивает взыскание штрафов. После того, как информация об отсутствии поступает в фонд, на владельца автомобиля автоматически налагается штраф. Максимальный штраф за отсутствие страхования гражданской ответственности в легковом автомобиле составляет 2 минимальные заработные платы. Это означает, что в 2023 году штраф составляет 6980 злотых (58253,95 грн)", — говорится в сообщении.

Таким образом, 62-летний водитель Opel может заплатить почти 10 000 злотых – 83 458 тыс. грн.

Напомним, женщина 5 лет жила с невыносимыми болями в животе – врачи обнаружили причину на УЗИ.

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