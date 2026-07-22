Мужчину осудили из-за счета в ресторане: в чём была проблема

Мужчину наказали за то, что он не платил в ресторанах

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В Великобритании осудили мужчину, который придумал схему, как «бесплатно» питаться в ресторанах. Его разоблачили и наказали.

Об этом пишет dailymail.com.

Серийный «вор-неплательщик» оказался в тюрьме после того, как в пабе съел и выпил еды и алкоголя на сумму почти 100 фунтов (6000 грн), не заплатив за это.

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Последний инцидент произошёл 16 июля, когда Энтони Ламонт зашёл в паб «The Charles Dickens» в Бродстейрсе и заказал себе еду и напитки.

Когда принесли счет, он сказал персоналу, что не может его оплатить, но отправил своей девушке сообщение, чтобы она пришла и оплатила счет за него.

Официанты усомнились в его словах и в тот же день вызвали полицию.

Это уже третий раз, когда 45-летний мужчина не расплатился за ужин: как и в двух предыдущих случаях, Ламонта поймали на попытке уклониться от оплаты счета.

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17 июня 2024 года он выпил девять пинт пива, три двойные порции водки и съел рыбу с картошкой фри в отеле «The Royal Hotel» в городе Дил, после чего заявил, что его друг забронировал номер, на который можно выставить счёт на сумму 95,80 фунтов.

Однако после проверки выяснилось, что в отеле не было никаких данных о том, что этот человек делал бронирование или когда-либо заселялся.

Персонал не позволил Ламонту уйти, и была вызвана полиция. Его арестовали, а впоследствии предъявили обвинение в краже, в которой он признался, явившись на следующий день в суд.

Как выяснилось в суде, он уже отбывал условный срок за «аналогичный» случай «ухода из ресторана без оплаты» в заведении «Don Vincenzo».

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На этот раз его приговорили к 120 дням лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год, а также обязали выплатить ресторану 100 фунтов стерлингов в качестве компенсации. В прошлый раз он отделался испытательным сроком.

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