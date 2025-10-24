Мужчину осудили за подпись экс-жены в телефоне: как он сохранил контакт

Мужчина со смартфоном / © www.freepik.com/free-photo

В Турции суд принял необычное решение — мужчину обязали выплатить компенсацию бывшей жене из-за того, что он сохранил ее номер в телефоне под унизительным, по ее мнению, прозвищем.

Об этом сообщает Haberler.

В городе Ушак во время развода выяснилось, что муж записал контакт жены как «Томбек» — в переводе с турецкого «пухленькая». Женщина заявила, что это оскорбительно, унижает ее достоинство и явилось одной из причин разрушения брака.

Кассационный суд согласился с аргументами истицы и постановил, что она должна получить как материальную, так и моральную компенсацию.

Это решение стало прецедентом — теперь в Турции пренебрежительные подписи могут стоить дорого. В то же время в соцсетях разгорелась дискуссия: одни поддержали женщину, а другие считают, что «пухленькая» вполне милое обращение.

«Быть пухлым – это не плохо. Это может даже звучать нежно», — написала одна из пользователей. «Вероятно, мужчина не имел в виду что-либо плохое. Надеюсь, жена не восприняла это так. Мне жаль, что такие мелочи могут отправить людей, даже членов семьи, в тюрьму», - добавил другой пользователь.

