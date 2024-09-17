Мужчину, подстреленного членами жестокого наркокартеля, спас от пули вейп – фото

Пуля пробила дверь его Nissan Versa и застряла в вейпе в кармане его штанов.

В Мексике водителя, в которого стреляли, когда он проезжал мимо жестокой блокады наркокартелей, спас от пули его вейп.

Об этом пишет Daily Star.

Неназванный мужчина нажал на педаль газа, когда члены банды пытались остановить его, когда он проезжал через блокаду на прошлой неделе. Убегая, парень услышал выстрелы, но продолжал ехать, как он позже рассказал полиции.

Но когда он остановился на автомойке, чтобы получить помощь, то был в шоке, увидев, что пуля пробила дверь его Nissan Versa и застряла в вейпе в кармане его штанов.

Пуля застряла в вейпе / Фото: Newsflash

На фотографии видны разбитые останки устройства с пулей, которая все еще застряла в нем. Если бы он положил его в другой карман, пуля попала бы ему прямо в ногу и прошла бы через пах, сообщают местные СМИ в Кулиакан, штат Синалоа.

Пуля застряла в вейпе / Фото: Newsflash

Синалоа является домом для одного из самых жестоких наркокартелей, управляющих мексиканской наркоиндустрией. Конкурирующие банды считают, что картель ослаб после недавнего ареста его лидера Исмаэля "Эль Майо" Замбады, что привело к усилению перестрелок между группировками.

Но, несмотря на недавнее развертывание солдат спецподразделений, самолетов и хорошо вооруженных вертолетов, страх среди местных жителей продолжается.

"Силы безопасности предотвращают некоторые насильственные действия, но, прежде всего, сводят риски для населения к минимуму", — заявил губернатор Синалоа Рубен Рочасаид.

Напомним, Трамп нашел крайних в покушении на себя. Он считает, что риторика Байдена и Гаррис подстрекает людей против него.

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