Мужчину приговорили к 45 000 годам заключения из-за игры: что он натворил

Турецкий суд вынес приговор более 45 000 лет заключения Мехмету Айдыну, который обманул тысячи турков на миллионы долларов с помощью инвестиционного онлайн-приложения, известного под названием Çiftlik Bank.

Об этом пишет Turkish Minute.

В понедельник, 3 февраля, Высший уголовный суд в Стамбуле завершил судебный процесс над Айдыном, его братом Фатихом и еще 18 обвиняемыми. Братья Айдыны и трое других обвиняемых находились в предварительном заключении.

Оба брата были приговорены к 45 376 годам лишения свободы по обвинению в краже с использованием электронных систем обработки данных, банков или кредитных учреждений, создании организации с целью совершения преступлений и отмывании активов, полученных преступным путем.

В своем последнем слове в суде Мехмет Айдын просил об оправдании, утверждая, что он не создавал инвестиционное приложение для обмана людей.

Он сказал, что может покрыть ущерб потерпевшим, если правительство позволит ему использовать арестованные деньги и активы.

Корай Хасгюль, еще один обвиняемый, находившийся в предварительном заключении, и шесть других обвиняемых, которых судили заочно, также получили такой же приговор по тем же обвинениям.

Суд также наложил на братьев Айдынов штраф в размере 496 миллионов турецких лир (13,8 миллиона долларов США).

Остальные 11 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на разные сроки по тем же обвинениям.

Айдын и его бизнес-партнеры придумали Çiftlik Bank в 2016 году, вдохновившись популярной в социальных сетях игрой FarmVille. Пользователи покупали виртуальных животных и сельскохозяйственное оборудование за реальные деньги. Айдын пообещал пользователям, что их деньги будут инвестированы в реальный скот на разных фермах по всей стране. Продукты также выставлялись на продажу в некоторых магазинах и на шоу-фермах, чтобы привлечь инвесторов. Пользователи получали деньги за время, проведенное в игре.

Расследование, начатое в марте в 2018 году на основании обвинений в том, что компания работала по финансовой пирамиде, привело к конфискации ее активов и аресту некоторых руководителей. Позже утверждалось, что Айдын сбежал в Уругвай в 2018 году с более чем 1,1 миллиарда турецких лир (около 280 миллионов долларов по обменному курсу того времени), полученных от около 132 000 клиентов.

В 2019 году Интерпол выдал "красное сообщение" на Айдына, который разыскивался турецкими властями по обвинениям в "краже с использованием электронной системы обработки данных, банков или кредитных учреждений", "кража путем обмана руководителей торговца или компании или руководителей кооператива", "созданные организации с целью совершения преступлений", "отмывании активов, приобретенных преступным путем" и "нарушении налогового законодательства".

Айдын был арестован стамбульским судом 7 июля в 2021 году, через четыре дня после того, как он сдался Генеральному консульству Турции в Сан-Паулу, Бразилия, и был доставлен в Турцию.

Напомним, Трамп помиловал пожизненно заключенного создателя крупнейшего в мире Интернет-магазина наркотиков. Американский лидер выполнил одно из предвыборных обещаний.

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