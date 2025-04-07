Мужчину выселяют из квартир из-за необычного домашнего любимца — фото

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В Китае мужчина завел необычного домашнего любимца — нежного черного теленка буйвола — и столкнулся с проблемой. В этом году он уже дважды выселялся из арендованных квартир.

Об этом пишет Oddity Central.

30-летний боксер Чен, который сейчас работает тренером по фитнесу и боксу из Фошаня, китайская провинция Гуандун, стал знаменитостью за одну ночь из-за своего необычного домашнего любимца. Еще в январе Чен купил себе теленка буйвола. Он планировал завести собаку, но чем больше он думал об этом, тем больше смысла находил в теленке буйвола. Он утверждает, что животное является постоянным напоминанием о том, что он должен упорно работать, чтобы достичь своих жизненных целей, но в то же время он должен быть осторожным, чтобы не стать рабочей лошадкой.

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Из-за необычного выбора домашнего любимца Чен поссорился, по меньшей мере, с двумя арендодателями, но отказываться от «короля быков-демонов» он не собирается и сейчас ищет другое жилье для аренды.

Чен с теленком / © скриншот с видео

На кадрах, ставших вирусными в Сети, видно, как Чен чистит и кормит четырехмесячного теленка, одевает его и выводит на прогулку. Впрочем, некоторые пользователи подвергли критике Чена, утверждая, что он использует животное только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Он ответил своим критикам, утверждая, что искренне любит своего питомца и добавил, что никто со здравым смыслом не выселяется дважды, если он эмоционально не привязан к своему любимцу.

Чен с теленком / © скриншот с видео

На вопрос, не шумное ли животное, Чен ответил, что Bull Demon King имеет очень ласковый и спокойный характер, и что он становится беспокойным лишь тогда, когда проголодается. Он признался, что труднее всего в жизни с теленком в городе — это убирать за ним. Но он пытается это делать, убирая и дезинфицируя помещение как можно чаще.

Чен с теленком / © скриншот с видео

Хотя недавно его выселили из съемной квартиры во второй раз за три месяца, Чен утверждает, что не намерен отказываться от животного.

«Если вы любите его, вы будете терпеть все, что с ним связано», — говорит он.

Чен с теленком / © скриншот с видео

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