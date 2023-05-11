Мужчину прозвали "соседом из ада" из-за того, что он громко пукает: на него подали в суд

Газовые проделки Эдварда Райли были раскритикованы судьей, который приговорил его к 24-недельному условному заключению после того, как жизнь его соседа превратилась в ад.

44-летний ландшафтный садовник был доставлен в полицию после того, как он подверг Саймона Джойнсона "шквальному пуканию и отрыгиванию" через соседнюю стену. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Впрочем, не только его газовые выходки вызвали гнев соседа. В суде выяснилось, что он блокировал общую дверь, светил факелами в лицо соседей всякий раз, когда они приближались, и угрожал сжечь дом другого соседа.

Райли сопровождал свое оскорбительное поведение постоянной громкой музыкой, ударами и звуками, выходящими из его дома в Чидли, Большой Манчестер.

Ситуация достигла апогея незадолго до Рождества в 2021 году, когда сосед Саймон пожаловался, что Райли покинул старый матрас у мусорных баков.

Эдвард Райли / Фото: dailystar.co.uk

Он сказал Райли, что это нарушает правила безопасности.

Анна Николлс, обвинитель, сообщила магистратскому суду Стокпорта, что Райли ответил: "Я уроню что-то вам на голову и сожгу ваш дом". Он вернулся внутрь и начал громко кашлять. Заявитель также слышал, как он громко отрыгивает и пукал сквозь стены. Затем ответчик сказал истцу: "Убирайся прочь из моего долбанного дома, или я проткну тебе голову через долбанный пол". Этот спор закончился только после того, как вмешались соседи".

В показаниях свидетеля Саймон сказал: "Я живу в постоянном страхе, что он сожжет дом. Я знаю, на что он способен. Он все время всего в 2 метрах от меня. Он довел меня до крайностей, и никто не имеет права так беспокоить меня. Он все время стучит, кричит и бесится. Эдди всегда сходит с рук его плохое поведение. Я не могу так продолжать жить. Это слишком много, и мое психическое здоровье в мусорном ведре".

В результате, Райли приговорили к 24 неделям тюрьмы условно на 12 месяцев после признания в притязаниях. Ему также было предписано пройти 15 дней реабилитации и оплатить расходы в размере 85 фунтов стерлингов и дополнительную плату в размере 128 фунтов стерлингов.

Райли имел 19 судимостей, большинство из которых были связаны с нарушением запретительного судебного приказа. Мужчина признал, что он "просто зашел слишком далеко" и "его поведение перешло границу".

Ему поставили диагноз шизофрения и посттравматическое стрессовое расстройство, и теперь он принимал лекарства, которые помогли ему "изменить свое поведение".

Однако глава JP Уолтер Барретт сказал Райли: "Ты действительно пресловутый сосед из ада. Я знаю, что у тебя были проблемы с психическим здоровьем, но у тебя ужасный послужной список. Это ужасно".

Напомним, мужчину в костюме пива арестовали за вождение в нетрезвом виде. Пользователи были в восторге от этой удивительной, но забавной истории.

Читайте также: