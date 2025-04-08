Мужчину с инвалидностью бесцеремонно высадили с самолета: что произошло (фото)

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Мужчина с инвалидностью обвинил авиакомпанию easyJet в том, что она сняла его с самолета из-за того, что он не мог дойти до туалета.

Как пишет Liverpool Echo, 79-летний Барри Добнер должен был сесть на рейс из Манчестера в Афины 3 апреля вместе со своей женой Элисон и их подругой Шейлой.

Трио, подготовившееся к двухнедельному отпуску в солнечной Греции с учетом всех удобств для людей на колесных креслах, столкнулось с неожиданной проблемой, когда они уже были готовы к вылету. Барри утверждает, что его унизительно вывели из самолета незадолго до взлета, когда экипаж понял, что он не сможет воспользоваться бортовыми удобствами во время путешествия.

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Барри объяснил, что после произошедшего 18 лет назад инсульта он прикован к колесному креслу: «Весь самолет стоял и смотрел на происходящее. Можете себе представить, что я ощущал».

По словам Барри, компания easyJet заранее знала о его инвалидности, поскольку во время бронирования была сделана заявка на помощь в передвижении на колесном кресле, которую подтвердили. Супруги удобно расположились в 11 ряду, все было готово к четырехчасовому путешествию, вылет был запланирован на 16:40.

Однако ситуация изменилась, когда бортпроводница заметила среди ручной клади Барри бутылочку из-под писсуара. Вспоминая этот инцидент, Барри сказал: «Стюардесса прошла мимо и спросила: «Извините, у вас есть бутылка с писсуаром?». Моя жена сказала, что да, на случай чрезвычайных ситуаций. Она сказала: «Подождите минутку», вернулась и спросила: «Может ли ваш муж пойти в туалет?». Моя жена сказала: «Нет, мой муж вообще не может ходить». Они сказали: «Вы должны сойти с самолета». Моя жена спросила почему, а они ответили: «Потому что он не может дойти до туалета».

Возмущенный Барри рассказал, как всю его компанию высадили из самолета, и ему пришлось уезжать домой из аэропорта с приятелем. 67-летняя Элисон была ошеломлена: «Мы уже летали из easyJet и Ryanair, и с нами никогда не случалось ничего подобного».

Особенно ее возмутило пренебрежительное отношение к ее мужу: «Больше всего меня огорчило то, как с ним разговаривали. Так обращаться с человеком с инвалидностью — это ужасно, особенно когда они имели всю информацию заранее. Это просто смешно. Другие пассажиры сидели как вкопанные».

Барри Добнер с женой / Фото: Iain Watts

Сам Барри сетует: «Я всегда был счастливым мужчиной, но это немного отбросило меня обратно. Я чувствую себя просто объектом, я больше не человек. Мое самоуважение резко упало».

Он поделился своим эмоциональным состоянием после инсульта: «После инсульта я передвигаюсь в колесном кресле и стараюсь не унывать и продолжать жить дальше. Но когда кто-нибудь говорит тебе такое, это выбивает все из тебя. Это такое чувство. Твоя уверенность просто исчезает».

Несмотря на то, что предыдущие авиапутешествия прошли без проблем, Барри сказал: «После инсульта я летал шесть раз, и до этого всегда все было хорошо. Они знали, что я не могу ходить, когда сажали меня в самолет».

Отпуск, о котором мечтали супруги по случаю приближения 80-летия Барри, был разрушен, и они остались без 2000 фунтов стерлингов (около 104 835 гривен). Сейчас они спорят со своими туристическими страховщиками и подали официальную претензию к easyJet.

Барри поделился своим разочарованием, сказав: «У нас были забронированные отели в Афинах. У нас была оплачена аренда автомобиля, чтобы забрать нас из аэропорта, и мы потеряли 2000 фунтов стерлингов. Мы потеряли все. Мы не знаем, вернут ли нам деньги за перелет. Когда я спросил, возместят ли нам стоимость перелета, нам просто посоветовали позвонить по телефону easyJet».

Барри Добнер / Фото: Iain Watts

Представитель easyJet выразил сожаление: «Нам очень жаль, что господин и госпожа Добнеры и их спутница не смогли совершить запланированный полет с easyJet. Мы связываемся с господином Добнером и его компанией, чтобы извиниться за эту ошибку и полностью возместить им стоимость перелета, а также предоставить им компенсацию за отказ в посадке. Как авиакомпания, мы стремимся сделать easyJet доступным для каждого. easyJet ежегодно перевозит около миллиона пассажиров, нуждающихся в определенной помощи, и наше исследование показывает, что 87% пассажиров easyJet, нуждающихся в ней, довольны услугами, которые мы оказываем».

Напомним, пилот после 2 часов путешествия внезапно развернул пассажирский самолет обратно, потому что он что-то забыл.