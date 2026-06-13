Мужчину с психическими расстройствами нашли после трех лет одинокой жизни в горном лесу

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В Индонезии чудом нашли живым мужчину, почти три года считавшийся пропавшим без вести.

По словам родственников, он страдал психическими расстройствами и исчез после очередного одинокого путешествия в лес, пишет Oddity Central.

Изможденного мужчину обнаружили в лесах горы Салак в регионе Сукабуми. Его нашла группа местных жителей, после сильных дождей отправились проверять уровень воды в соседней реке.

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Мужчина сидел на покрытой мхом скале и выглядел дезориентированным. Его внешний вид свидетельствовал о длительном пребывании в дикой природе без должного ухода и питания.

По словам участников спасательной операции, незнакомец почти не мог нормально разговаривать и находился в крайне истощенном состоянии. Он был очень худым, едва передвигался самостоятельно и, похоже, сильно испугался, увидев других после длительной изоляции.

По причине слабости мужчина не мог самостоятельно покинуть лесную местность, поэтому спасатели вынесли его на носилках. После этого его доставили в районное управление, где правоохранители начали процедуру установления личности с помощью биометрических данных — отпечатков пальцев и сканирования сетчатки глаза.

Впоследствии мужчину идентифицировали как 49-летнего Аи Солехудина, жителя округа Чианджур. Как выяснилось, его семья сообщила об исчезновении почти три года назад.

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Пропавший индонезиец

После установления личности в правоохранители обратились родственники мужчины, которые подтвердили, что именно он исчез из дома несколько лет назад. По их словам, Аи Солехудин имел психические расстройства и однажды неожиданно покинул дом, отправившись в направлении лесов горы Салак.

Родные сразу приступили к поискам. Они неоднократно обследовали леса и близлежащие территории вокруг своей деревни, однако найти мужчину не удалось.

В последующие годы поступали сообщения о том, что подобного мужчину видели в разных районах региона. Однако всякий раз, когда родственники прибывали на место, он уже исчезал в джунглях.

Именно поэтому считается, что все это время Аи Солехудин выживал своими силами в лесной местности, избегая контактов с людьми и постоянно перемещаясь.

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Точная продолжительность его пребывания в горах остается неизвестной. В то же время физическое состояние спасенного свидетельствует о том, что он мог провести в изоляции очень длительное время.

Спасатели предполагают, что он долго жил практически без достаточного количества пищи и необходимой медицинской помощи.

Братья и сестры Аи Солехудина рассказали журналистам, что проблемы с психическим здоровьем у него начались после смерти родителей. С тех пор мужчина часто уединялся и любил долгие прогулки по лесам и джунглям.

По словам родственников, раньше он всегда возвращался домой после таких путешествий. Однако во время последнего похода мужчина пропал без вести, и семья уже почти отчаялась увидеть его живым.

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Несмотря на истощение и серьезные проблемы со здоровьем, история Аи Солехудина стала настоящим чудом для его близких, которые спустя почти три года после исчезновения получили шанс снова воссоединиться с родным человеком.

Напомним, с какими психическими расстройствами обращались украинцы за помощью в и во время войны.

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