Мужчину укусила за голову притаившаяся на дверях змея: его реакция насмешила Сеть – видео

Мужчину укусила змея прямо за голову, когда он заходил в свой дом.

Отец Стиви Хейвена, разместивший ролик в своем TikTok, возвращался домой. Он быстро открыл первую дверь, на которой сверху притаился пресмыкающийся. Пока мужчина отпирал вторую дверь, черная змея укусила его за макушку.

Он сразу посмотрел вверх и, увидев гостя, закричал: "Ах! Меня покусали!". Мужчина отчаянно махал рукой по волосам и стал убегать назад. По дороге он споткнулся и упал на тротуар возле своего дома. Падая на землю, он снова кричал: "О, меня укусили!".

К счастью, Стиви сказал, что змея была не ядовита, а отец получил только легкие царапины.

Просматривая видеозапись с камеры, Стиви обнаружил, что он и его родные несколько раз проходили мимо змеи и просто не замечали ее.

"Это было до того, как вошел папа, ха-ха, я слишком много выпил и никогда не видел змею", – прокомментировал он.

В комментариях юзеры написали, что хохотали с реакции отца. Также они признались, что после просмотра видео имеют еще одну фобию. Кроме того, было предположено, что это может быть змея, питающаяся грызунами.

Напомним, женщина кричала в истерике, увидев, что случайно помочилась на огромную змею. Пресмыкающийся оказался в ее туалете.

Читайте также: