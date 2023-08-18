Мужчину уволили из-за смайлика в рабочем чате: что произошло

В Латвии мужчину уволили с работы из-за смайлика в рабочем чате.

Об этом сообщает delfi.lv.

Так, руководитель написал сообщение, где указал, что в среду сотрудники должны выполнять свои обязанности на рабочем месте. На эту SMS подчиненный отреагировал смайликом "большой палец вверх". Впрочем, в среду он не появился в офисе. В результате, его за это уволили.

Мужчина подал в Рижский окружной суд. Его жалобу рассмотрели и удовлетворили только частично. Суд пришел к выводу, что смайлик "большой палец вверх" можно считать письменным соглашением.

В Латвии суд признал, что смайлик "большой палец вверх" можно считать письменным соглашением / Фото: oxfordstudent.com

В своем решении суд сослался на статью 1505 Гражданского закона, которая свидетельствует, что "при наличии сомнения в значении слов должны быть соблюдены их значения и четко выражено или иначе продемонстрировано намерение сторон соглашения".

Суд также сослался на значение в Кембриджском словаре, который интерпретирует этот смайлик как подтверждение чего-либо. Из судебного решения также следует, что позиция истца была такой, что он не мог не знать значения этого эмодзи.

Напомним, невеста объявила о разводе спустя день после свадьбы. Она пожаловалась, что сделал ее муж.

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