Мужчину уволили после того, как босс распечатал 50 часов его истории поиска: что он гуглил

Мужчина рассказал, что его уволили с работы после того, как начальство распечатало историю его поисковых запросов за 50 часов.

Об этом пишет LADbible.

Джош Уильямс работал администратором службы поддержки клиентов в течение трех месяцев, когда его работодатели вызвали его на встречу в июле. Они также прицепились к 26-летнему парню за то, что он трижды выходил на больничный по "бессмысленным" причинам, таким как использование крема для загара для носа.

Джош признает, что в его поисковой истории действительно были достаточно "глупые вещи". Уильямс искал такие вещи, как "Саймон Коуэлл неудачно сделал ботокс", а перед тем, как пойти на операцию, "болят ли зубы у индейки".

"Я все еще находился на испытательном сроке на работе, из которой меня уволили. У меня было два или три больничных дня, и отговорки, которые я использовал, были просто чертовски тупыми", — пояснил он. "Дошло до того, что нагрузка для меня самого была просто недостаточной. Мне просто не давали никакой работы, поэтому я начал гуглить на компьютере компании".

Перед увольнением Уильямс потратил все свои сбережения на поездку в Турцию, чтобы вылечить зубы, поэтому остался и без денег, и без работы. Но, как он объяснил, он увидел возможность: "Я знал, что у меня нет никакого дохода, поэтому подумал, что единственный источник, который у меня есть – это TikTok, поэтому я решил разместить его там".

Джош Уильямс / Фото: Kennedy News and Media

И хотя он хотел получить немного быстрых денег, он опубликовал историю своего освобождения "сгоряча", и это "обернулось против него".

Хотя некоторые пользователи утверждали, что он "слишком стар", чтобы быть уволен за такие вещи, парень также считает, что это стало причиной того, что ему отказали в трех последующих должностях.

Он сказал: "Они, очевидно, узнали видео и сказали, что мои ценности не совпадают с их компанией. По сути они сказали, что мы видели твой TikTok и считаем, что ты дерьмо, и мы не хотим видеть тебя здесь, другими словами. Очевидно, что мне было неприятно это слышать. Это заставило меня чувствовать себя довольно неловко, если честно, и мне было достаточно стыдно за себя".

Джош Уильямс / Фото: Kennedy News and Media

В конце концов Уильямс заработал около 600 долларов на видео о потере работы, что помогло ему оплатить "большую часть" арендной платы за жилье. Однако он сказал: "Я очень сожалею о том, что оставил это видео сейчас. Думаю, через два дня после публикации я хотел его удалить, но мне нужны были деньги, поэтому я оставил его там".

Уильямсу очень не нравится работа, на которой он оказался, и он хочет заниматься созданием контента в долгосрочной цели. И из-за последствий, с которыми он столкнулся, он призывает других быть осторожнее, прежде чем размещать информацию в Интернете.

"Это может показаться довольно смешным, но, глядя на мою ситуацию и на то, как она на меня повлияла, я бы сказал, что это, пожалуй, одна из самых плохих вещей, которые вы можете сделать для будущей работы, карьерного роста и т.д. ", – говорит Уильямс. "Просто будьте очень осторожны, прежде чем размещать что-то в Интернете, даже если вы делаете это сгоряча".

Напомним, 5 опасных фраз на собеседовании, которые могут указывать на токсичную компанию. В поисках работы обратите внимание на фразы, которые могут предупредить о проблемах в управлении.

Читайте также: