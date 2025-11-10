Мужчину уволили, потому что прошел 16 тысяч шагов на больничном: подробности инцидента

Прогулка / © Pixabay

Китайское судебное дело 2019 года, детали которого обнародовало Министерство юстиции, вызвало острую дискуссию о границах контроля работодателя и правах работников. В центре внимания оказался мужчина по фамилии Чэнь, которого уволили после того, как компания доказала его «чрезмерную активность» во время больничного.

Об этом пишет My News.

От боли в спине к шпоре: хронология конфликта

Чэнь — работник компании в провинции Цзянсу. Сначала он дважды принимал больничный из-за травмы спины. Вскоре после возвращения, проработав всего полдня, он снова пошел на больничный. На этот раз из-за боли в правой ноге. Мужчина предоставил справку о потребности в недельном отдыхе и диагнозе пяточная шпора.

Когда Чэнь прибыл в компанию для передачи документов, его не пустил охранник. Через несколько дней компания сообщила ему об увольнении за прогулы и лжесвидетельства о состоянии здоровья.

Доказательства работодателя: видео и трекер

В суде компания представила «железные» доказательства:

Запись с камер наблюдения, где видно, как Чэнь бежит в компанию в тот день, когда он подал заявление на больничный из-за боли в ногах. Данные программного обеспечения, которые показывали, что в тот день Чэнь прошел более 16 000 шагов.

Чэнь, со своей стороны, настаивал, что доказательства компании недействительны, а его диагнозы (включая снимки) — достоверны.

Вердикт суда — незаконное увольнение

Несмотря на видео «бега» и высокое количество шагов, арбитраж по трудовым спорам, а впоследствии и суд (после двух разбирательств) стал на сторону Ченя. Суд постановил, что компания незаконно уволила работника и должна выплатить ему компенсацию в размере 118 779 юаней (16 700 долларов США).

Это решение спровоцировало оживленное обсуждение в Сети, где многие пользователи поддержали Ченя. Они отмечали, что даже если он прошел 16 000 шагов, возможно, если он пошел в больницу или покупал лекарства. Компания не имеет права проверять личные данные своих сотрудников, такие как количество шагов, не говоря уже о том, чтобы увольнять их за это.

Дело Чэня подтвердило, что чрезмерная проверка личных данных работников, даже при наличии подозрений, может быть расценена как нарушение трудового законодательства и прав человека.

