Мужчину уволили с работы, потому что долго сидел в туалете: сколько времени он там проводил

У него была "анальная болезнь".

В Китае мужчину уволили с работы после того, как начальству надоело, что он ежедневно проводил до шести часов в туалете.

Об этом пишет dailystar.co.uk со ссылкой на местные китайские СМИ.

У Вана диагностировали серьезное "анальное заболевание" и ему сделали операцию, чтобы исправить проблему, но это не сработало, и в результате он проводил несколько часов в туалете на работе.

Инцидент произошел в 2015 году, менее чем через шесть месяцев после операции.

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Как сообщает его компания, только с 7 по 17 сентября он был в туалете 22 раза. Обычно он ходил в туалет три-четыре раза в день, а время одного похода занимал от 47 до 196 минут.

Он был уволен с работы в Тяньцзине в сентябре того же года, когда его начальство сослалось на правила для персонала по опозданию, раннему уходау с работы и несанкционированным прогулам.

Но через месяц Ван обратился в суд, что привело к очень продолжительному спору.

Позже Верховный суд постановил, что походы в туалет Вана не подпадали под "умные и нормальные психологические потребности", и его уволили.

Напомним, мужчина был настолько недоволен своим ростом 182 см, что потратил более 100 тысяч долларов на операцию по удлинению ног. Он показал свои фотографии.

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