Мужчину выгнали из McDonald's, потому что его вид "наводил ужас" на посетителей: что произошло

В Великобритании из McDonald's выгнали мужчину, потому что его внешний вид "наводил ужас" на посетителей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Джеймс Грэм был в McDonald's в торговом центре Ravenside Retail Park в Бексхилле, графство Сассекс, когда его попросили уйти. Дело в том, что мужчина пришел в заведение босым, что не понравилось персоналу и посетителям.

"Занимаясь своими делами, я просто сел и ждал обслуживания, когда подошла одна из официанток и сказала, что я не могу находиться там без обуви. Я спросил ее об этом, и она ответила: "Нет обуви, нет рубашки, нет обслуживания", на что я сказал ей, что это старая поговорка времен хиппи в США, которая использовалась для того, чтобы ограничить доступ людей к определенным местам. Но она не послушалась. Она пошла за менеджером, который сказал, что я могу порезаться", - говорит мужчина.

Фото: mirror.co.uk

Джеймс Грэм сказал, что считает этот инцидент "немного бессмысленным", ведь совсем рядом играли дети, которые тоже часто бывают босыми. Мужчина говорит, что в 2013 году умерла его жена и это изменило его жизнь.

"Моя жена умерла, и с тех пор я просто живу. Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что, по твоему мнению, ты хотел бы сделать", — говорит мужчина.

Джеймс рассказал, что пробежал 20 марафонов босиком. Он добавил, что его образ жизни босиком вызвал неоднозначную реакцию со стороны общественности.

"Некоторые в полном ужасе и не понимают этого. Другие люди полностью поддерживают это и говорят, что хотели бы иметь смелость и свободу делать такое же", — говорит британец.

Представитель McDonald's сказал, что они предупредили своего клиента, что для его собственной безопасности и для комфорта других посетителей нужно быть обутым в заведении.

Напомним, жительница Великобритании 45-летняя Пинки Джолли хотела похудеть без диет и обратилась в клинику в Стамбуле, где ей пообещали сделать операцию по уменьшению желудка по низкой цене. Однако после этого у нее диагностировали сложную инфекцию, которая превратила ее внутренние органы в "бетон".

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