Мужчину выгнали из ресторана из-за его лица: как он выглядит (фото)

В Лондоне мужчина обратился в полицию после того, как его выгнали из ресторана за то, что он "пугал посетителей".

Об этом пишет BBC.

Оливер Бромли страдает нейрофиброматозом 1-го типа – заболеванием, которое приводит к росту нераковых опухолей в его нервах.

В момент инцидента в августе, по словам Оливера, он находился на стационарном лечении в больнице Королевского колледжа, когда в ресторане в Камбервеле на юге Лондона его попросили покинуть заведение.

Хотя Оливер решил не называть ресторан, он все же рассказал о случившемся. Так, придя в заведение, он заметил, что там можно рассчитаться "только наличными", поэтому он отправился к банкомату, чтобы снять немного денег. Когда Бромли вернулся, персонал якобы попросил его "уйти", потому что он "пугал клиентов".

Оливер Бромли / Фото: SWNS

Он сказал: "После того, как я вошел, я заметил знак "Только наличные", поэтому сразу вернулся на улицу, чтобы снять свои деньги. Я вернулся в ресторан, чтобы сделать заказ, и мне сказали "пожалуйста, выйдите", поэтому что, по их словам, я "пугал клиентов", и на меня были жалобы. Между тем, как я был там в первый раз, и тем, как я вернулся, прошло недостаточно времени, чтобы кто-то пожаловался на меня, поэтому, очевидно, персонал ресторана был недоволен моим внешним видом".

Оливер Бромли / Фото: SWNS

Оливер сказал, что быстро покинул заведение, не оспаривая их решение. Однако после этого он пожаловался на ресторан и обратился в полицию.

"Они, наверное, думали, что опухоли заразны или что-то такое, — добавил Оливер. — Конечно, я был очень расстроен. Я пошел в местный парк, чтобы успокоиться и придумать план действий, как с этим справиться".

Оливер Бромли / Фото: SWNS

В столичной полиции сообщили MailOnline: "Полицию вызвали в 19:20 в среду, 21 августа, на сообщение об инциденте дискриминации в Камбервеле. Мужчина в возрасте около сорока лет заявил, что его отказались обслуживать в местном ресторане из-за обезображенного лица, что связано с его состоянием здоровья. Полицейские приехали и поговорили с потерпевшим. Никто не был арестован. Мы серьезно относимся к сообщениям о преступлениях на почве ненависти и регистрируем все случаи, независимо от того, пересекают ли они порог, по которому их можно квалифицировать как преступление или нет".

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