Мужчину высадили из самолета из-за неудачной пересадки волос: что произошло (фото)

Мужчина с Лас-Вегаса был пойман после того, как отказался сойти с самолета American Airlines, несмотря на кровотечение из головы.

Об этом пишет Mirror US.

27-летний Эухенио Эрнандес-Гарнье привлек внимание экипажа вместе со своей спутницей, 32-летней Юслейдис Лойолой, после того, как 19 августа вечером они сели на рейс из международного аэропорта Майами. Голова Эухенио была окровавлена.

Полиция Майами-Дейд сообщила, что когда его попросили убраться и сменить грязную повязку, парень заявил, что у него нет запасной. Поскольку беспокойство за состояние его здоровья и страх заражения биологическими жидкостями росли, экипаж настоятельно рекомендовал ему покинуть самолет.

Но, как сообщается, пара уперлась, драматично заявив, что "если они не могут лететь, то никто другой тоже не сможет". Ситуация обострилась, когда Эрнандес-Гарнье и Лойола все еще не двинулись с места, даже когда появились полицейские, которые надели на них наручники и вытащили из самолета.

Эухенио Эрнандес-Гарнье / Фото: Miami-Dade Corrrections & Rehabilitation

Посреди хаоса Лойола вела прямую трансляцию на TikTok, крича на испанском языке, что это лишь засохшая кровь после недавней операции ее мужа.

Другие пассажиры также были вынуждены покинуть самолет из-за проблем со здоровьем, и все они аплодировали и подбадривали, когда скандальные пассажиры шли на выход.

American Airlines подтвердила, что сбой повлек задержание рейса на ночь, который наконец-то вылетел во вторник утром. Власти сообщили, что пару сначала доставили в больницу для обследования из-за кровотечения. Затем их перевели в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта в Майами.

Юслейдис Лойола / Фото: Miami-Dade Corrrections & Rehabilitation

Эрнандес-Гарнье и Лойола обвиняются в незаконном проникновении после предупреждения и сопротивления офицеру без применения насилия.

На фотографии мужчины он изображен без повязок и с кровью, струящейся с его головы, пожалуй, после пересадки волос. Видео, опубликованные Лойолой в TikTok, свидетельствуют о том, что она также перенесла косметическую операцию во Флориде.

Представитель American Airlines сообщил: "При посадке на рейс American Airlines 1858 19 августа, следовавшего из Майами (MIA) в Лас-Вегас (LAS), двое пассажиров начали вести себя ненадлежаще и не выполнили инструкции членов экипажа. Правоохранительные органы отреагировали и высадили клиентов из самолета. Мы благодарим наших членов экипажа за их профессионализм и извиняемся перед клиентами за причиненные неудобства".

Напомним, пассажир самолета устроил драку и дал пощечину бортпроводнику. Стало известно, как его наказали за проделку.

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