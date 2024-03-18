Мужчину заставили компенсировать экс-жене 88 000 евро за работу по дому за 26 лет брака

Провинциальный суд города Понтеведра, Испания, недавно постановил, что мужчина должен выплатить своей бывшей жене 88 025 евро в качестве компенсации за ее работу домохозяйкой в течение 26 лет брака.

Об этом пишет Oddity Central.

Неназванная пара поженилась в 1996 году и до их развода в 2022-м жена работала вне дома только 205 дней, распределенных на несколько лет, посвящая себя воспитанию их единственной дочери и поддержанию порядка в домохозяйстве.

После их развода мужчина остался в семейном доме, за который уже давно оплачено, в то время как ей пришлось снимать собственное жилье. Ей пришлось немедленно искать работу, чтобы удерживать себя, но поскольку она провела 26 лет своей жизни как домохозяйка, она, скорее всего, будет иметь право на очень маленькую пенсию, в отличие от ее мужа, посвятившего свою жизнь профессиональной карьере. Сейчас женщина пытается получить компенсацию за все годы работы по дому.

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Первоначальное решение по этому необычному делу установило компенсацию, которую ответчик должен был выплатить своей бывшей жене в размере 120 000 евро, но решение было обжаловано обеими сторонами. Мужина согласился заплатить бывшей жене за всю ее работу во время брака, но хотел уменьшить сумму на 60 000 евро. Бывшая жена, с другой стороны, потребовала увеличения компенсационной пенсии до 183 629,36 евро, утверждая, что она посвятила себя в основном заботе о доме и воспитании их дочери.

Бывшая жена утверждает, что она работала с 1989 года до года после женитьбы с бывшим мужем, после чего стала домохозяйкой, в то время как он продолжал работать и обеспечивать семью финансово. Этот экономический дисбаланс очень сильно отразился на ней после расторжения брака, поскольку она была вынуждена искать черную работу, чтобы прокормить себя, оставляя мало времени на профессиональные стремления.

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Мужчина отрицал экономический дисбаланс, на который ссылается его бывшая, утверждая, что теперь у него есть работа, чтобы удерживать себя, без бремени ухода за ребенком, поскольку их дочь совершеннолетняя и не живет с матерью. Кроме того, он сказал, что они оба "внесли свой вклад в поддержку бремени брака" и что необходимость платить одному из них как работнику, работающему полный рабочий день, не оправдана.

Провинциальный суд Понтеведра постановил, что первоначальная компенсация в размере 120 000 евро должна быть уменьшена до 88 025 евро, а также мужчина должен выплачивать бывшей жене пенсию в размере 350 евро в месяц в течение трех лет, которая ежегодно будет обновляться в соответствии с национальным индексом инфляции. Решение может быть оспорено любой стороной в Верховном суде.

Такие случаи становятся все более распространенными в Европе за последние несколько лет. В прошлом году другой испанский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 204 000 евро за 25 лет домашней работы, а в 2021 году португальца обязали выплатить бывшей жене 72 000 долларов за неоплачиваемую работу в течение 30-летнего брака.

Напомним, женщина не может развестись с мужем, пока не оплатит 365 000 долларов. Эта проблема мешает ему купить машину и взять кредиты на образование своих детей.

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