Мужчину затравили за "отвратительное" предложение любимой, вышедшей из туалета в самолете — видео

Виртуальные мудрецы высмеивают кадры помолвки, на которых пассажир самолета удивляет свою девушку, как только она выходит из туалета самолета.

Мужчина решил сделал предложение избраннице во время полета в Канкун, Мексика.

Свою сердечную просьбу стать его женой он выразил с помощью своих попутчиков. Они держали рукописные таблички с надписью "Ты выйдешь за меня замуж?" и снимали все на видео. В это время мужчина караулил будущую жену под туалетом, стоя на одном колене с кольцом в руке.

Романтику удалось удивить избранницу и услышать от нее "Да".

Видео важного момента собрало 1,4 миллиона просмотров в TikTok и более 3,7 миллиона просмотров в Twitter.

Но вместо того, чтобы поздравить влюбленных, которые вскоре поженятся, они затравили жениха. Так, пользователи не оценили такое предложение, отметив, что девушка "прекратила опорожняться за несколько минут до того, как согласилась связать себя браком".

Впустить один большой камень, чтобы поднять другой, лол, поздравляем

Аааа! Это так противно

Это мило для них... Но, пожалуйста, не делайте мне предложение после того, как я только что смыла туалет в аэропорту

Предложение под туалетом… Это ужасно

Напомним, супруги вместо колец набили инициалы друг друга на безымянных пальцах. Эскизы разработал жених.

Читайте также: