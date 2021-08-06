"Мужчины бросают меня": модель OnlyFans заявила, что не может найти любовь через работу

На пикантных снимках девушка ежемесячно зарабатывает £15 тыс. Она заявляет, что разочарована предвзятостью мужчин.

Экс-бортпровидница из Англии ежемесячно зарабатывает 15 тысяч фунтов на пикантных снимках, однако не может пойти на свидание, потому что мужчины бросают ее из-за новой работы.

Историю 27-летней Аманды Соммер из Хартлпула рассказывает The Mirror.

Молодая британка уволилась с должности бортпроводницы RyanAir в прошлом году, чтобы стать штатной моделью OnlyFans. Теперь девушка ежемесячно зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов (более 563 тысяч гривен).

Несмотря на огромные заработки, Аманда жалуется на "одиночество" и выражает недовольство тем, что из-за новой работы не может найти любовь.

Модель указывает, что мужчины часто бросают ее, когда узнают, как девушка зарабатывает на жизнь. Британка говорит, что "разочарована" тем, что парни недостаточно "открыты", чтобы принять ее такой, какая она есть.

"Я очень расстроена, потому что из-за этого я вообще не могу удерживать парня. Я просто думаю, что ребятам следует быть более беспристрастными. Это не честно", — считает девушка.

Последний парень Аманды ушел из их отношений после того, как открыл для себя ее новый карьерный путь, и теперь другие мужчины, с которыми она пытается встречаться, продолжают делать то же самое.

"Это продолжает происходить — ребята, с которыми я общаюсь, постоянно узнают и огорчаются из-за того, что я солгала им о том, что я делаю, но если бы я был откровенна с ними, они бы не хотели иметь со мной ничего общего", — делится модель.

Аманда считает, что мужчины, с которыми она встречается, "завидуют" ее богатству и необходимости общаться с другими ребятами через приложение. Красавица добавила, что стала "замкнутой" после начала карьеры в OnlyFans и теперь страдает от "одиночества".

mirror.co.uk

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