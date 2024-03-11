Мужчины и женщины, с какими именами изменят вам в отношениях

Измена в отношениях — вопрос болезненный и неприятный. Однако верно выбирая партнера можно предотвратить проблемы и остаться "под одеялом" с одним любимым человеком на всю жизнь. Помочь в этом может и верно подобранное имя, поскольку есть определенный перечень женских и мужских, более склонных к измене.

ТСН.ua расскажет, какие имена у женщин и мужчин имеют наибольший риск попасть в любовную передрягу.

Какие женские имена склонны к измене

Алла – женщины с этим именем редко ищут себе постоянного партнера. Именно поэтому они не будут сильно беспокоиться предательством. Они в большинстве своем осознают, что могут жить самостоятельно, поэтому мимо “интрижки на стороне” пройдут вряд ли.

Жанна — владелицы этого имени очень любят роскошь и мужское внимание. Однако добиться Жанны — дело не из легких, поскольку она четко осознает, что она хочет и обычно идет к своей цели. Поэтому мужчина должен отвечать его требованиям. В то же время, женщины с этим именем любят легкость общения и флирт.

Екатерина – имя, которое сразу предполагает требовательность и утонченность. Екатерины обычно разборчивы в выборе мужчин. И даже если нашли "того же" партнера на длительное время — это не говорит о том, что поиски завершились. Эти женщины могут изменять, если считают, что их вторая половинка не справляется со своими обязанностями.

Светлана – женщины с этим именем особенные своей противоречием. Именно поэтому искать причины для предательства им обычно не нужно. Светлана может предать поиск новых эмоций и даже желание самоутвердиться. Однако потом они, как правило, очень сожалеют о своем поступке.

Юлия – эти женщины любят окружать себя поклонниками и их вниманием. Предать Юлия может ради новых эмоций, ощущений и даже из-за скуки.

Какие мужские имена склонны к измене

Андрей — представитель мужчин, имеющих свое особое, неповторимое обаяние, но и в тот же момент — желание самоутвердиться. В этом случае предательство для них определенное достижение цели, которое помогает им утвердиться во мнении, что они ловеласы.

Дмитрий — единственное можно сказать сразу: мужчина, часто и непродолжительно влюбляющийся. Дмитрий обожает красивых, изысканных женщин, которые имеют свое мнение и способны его активно отстаивать. Заряжать мужчины с этим именем могут импульсивно, не задумываясь о последствиях.

Иван — мужчины, имеющие это имя, отличаются в основном хитростью и обладающими хорошей памятью. Предать они могут "по спортивному" интересу или даже через "посту" своему постоянному партнеру.

Василий – это мужское имя предполагает играть в джентльмена. Понять в отношениях, кто он на самом деле — часто трудное дело, поскольку Василий в основном носит маску. Уйти "слева" мужчины с этим именем могут, поскольку они любят новизну и эксперименты.

Петр — имя мужчины, который в повседневной жизни обычно активен, непоседлив, непредсказуем. Жажда экспериментов, в частности интимных, иногда толкает мужчин с этим именем к авантюрам и краткосрочным романам.

Однако не нужно забывать самое важное : только полное доверие к партнеру, уважение и честность гарантируют качественные и слаженные отношения. А также ежедневная работа над этими отношениями, и не важно какое имя у вашего партнера.

Напомним, что качество сна оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние человека и сконцентрированность в течение дня.