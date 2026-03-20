Мужчины нашли заброшенный Boeing 737: что скрывается внутри самолета

Брошенный Boeing 737 / © скриншот с видео

Неподалеку от оживленной автомагистрали в индийском городе Хополи, что вблизи Мумбаи, расположился необычный объект, который привлек внимание группы мужчин. Это пассажирский Boeing 737, который на первый взгляд кажется брошенным на произвол судьбы авиационным ломом.

Об этом сообщило издание SupercarBlondie.

Впрочем, на самом деле Boeing 737 переоборудовали в туристическую аттракцию. Посетители могут подняться на борт примерно за 100 рупий (чуть больше доллара). Самолет также используют как площадку для событий — в частности, там проводят свадьбы.

Со временем часть элементов воздушного судна демонтировали или продали, однако основная конструкция сохранилась. Именно это и привлекает посетителей — возможность оказаться внутри одного из самых распространенных пассажирских самолетов в мире, который обычно перевозит миллионы людей ежедневно.

Внутри самолет производит неожиданное впечатление. Салон частично сохранен: сиденья остались на местах, интерьер узнаваем, а общая атмосфера напоминает застывший во времени момент.

Салон покинутого Боинга 737 / © скриншот с видео

Отметим, что Boeing 737 — самый популярный коммерческий реактивный самолет в мире, который ежедневно перевозит миллионы людей.

Кабина пилота Boeing 737 / © скриншот с видео

«Для поклонников авиации или любого, кто проезжает мимо, это не столько исследование чего-то заброшенного, сколько погружение в застывший момент, который еще не совсем соответствует реальности», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время рейса из Цюриха в Ниццу капитан потерял сознание и упал на штурвал. Самолет с пассажирами дважды отклонялся от курса во время снижения.