Мужчины поймали гигантского питона: его вес и длина шокируют (фото)

Они сражались со змеей около 45 мин.

Группа охотников на питонов в национальном заповеднике Big Cypress в Флориде, США, объединилась, чтобы поймать ужасную 5,2-метровую змею, вес которой составляет 90 кг.

Об этом пишет CBS News.

45-летний защитник природы Майк Эльфенбейн сказал, что он и его 17-летний сын Коул искали агрессивных змей в заповеднике площадью 729 000 акров, когда наткнулись на огромного питона.

Мужчины поймали гигантского питона / Фото: cbsnews.com

Коллеги-охотники Трей Барбер, Картер Гевлок и Холден Хантер также заметили бирманского гиганта и присоединились к борьбе.

"Мы были чужими", – сказал Эльфенбейн. "Но мы пятеро знали, что нам нужно поймать эту штуку".

Пятеро охотников сражались с самкой змеи около 45 минут.

Мужчины поймали гигантского питона / Фото: cbsnews.com

"Я схватил ее за голову, а мой сын держал ее за хвост. Мы растащили ее через дорогу, и Картер, Холден и Трей прыгнули на нее сверху, пытаясь удержать. Она буквально подняла нас", – добавил Майк.

На место была вызвана профессиональная охотница на питонов Эми Сью, чтобы забрать пойманную змею.

Эми Сью / Фото: cbsnews.com

Она сказала, что он весил 198 фунтов (90 кг), что делает его вторым по весу за всю историю штата.

Напомним, попытка туриста сделать селфи с оленем закончилась сломанными ребрами. Инцидент попал на видео.

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