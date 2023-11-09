Мужчины поймали гигантского питона: его вес и длина шокируют (фото)

Они сражались со змеей около 45 мин.
Группа охотников на питонов в национальном заповеднике Big Cypress в Флориде, США, объединилась, чтобы поймать ужасную 5,2-метровую змею, вес которой составляет 90 кг.
Об этом пишет CBS News.
45-летний защитник природы Майк Эльфенбейн сказал, что он и его 17-летний сын Коул искали агрессивных змей в заповеднике площадью 729 000 акров, когда наткнулись на огромного питона.
Коллеги-охотники Трей Барбер, Картер Гевлок и Холден Хантер также заметили бирманского гиганта и присоединились к борьбе.
"Мы были чужими", – сказал Эльфенбейн. "Но мы пятеро знали, что нам нужно поймать эту штуку".
Пятеро охотников сражались с самкой змеи около 45 минут.
"Я схватил ее за голову, а мой сын держал ее за хвост. Мы растащили ее через дорогу, и Картер, Холден и Трей прыгнули на нее сверху, пытаясь удержать. Она буквально подняла нас", – добавил Майк.
На место была вызвана профессиональная охотница на питонов Эми Сью, чтобы забрать пойманную змею.
Она сказала, что он весил 198 фунтов (90 кг), что делает его вторым по весу за всю историю штата.
Напомним, попытка туриста сделать селфи с оленем закончилась сломанными ребрами. Инцидент попал на видео.
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