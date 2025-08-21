Музыкальная пытка соседа довела мужчину до нервного срыва — детали истории

«Это просто пытки»: одна и та самая песня довела британца до бешенства / © Pixabay

Житель Великобритании довел соседа до нервного срыва, ежедневно включая одну и ту же песню в полную громкость из колонок.

Об этом говорится в сообщении в Reddit.

Британец рассказал, что его сосед почти каждый день на протяжении последних нескольких недель крутил одну песню «Party Rock Anthem» группы LMFAO.

«И я не имею в виду, что он включает ее время от времени. Нет, он слушает ее постоянно, в полную громкость, повторяя одну и ту же, с обеда и до вечера. Бас так лупашит, что стены просто ходуном ходят. Сначала я подумал, что это как-то смешно типа, кто еще слушает эту песню? Но теперь это просто пытка. Я знаю каждое слово и ритм наизусть, даже когда она не играет. Она постоянно застряла в моей голове», — рассказывает мужчина.

Когда мужчина попытался попросить соседа сделать звук тише, тот просто улыбнулся и сказал: «Это круто, правда?» Потом захлопнул дверь.

«Я жаловался арендодателю, но ничего не изменилось. Я работаю из дома, потому весь день слушаю этот саундтрек. Даже наушники с шумопоглощением не очень помогают, потому что весь дом вибрирует. Честно говоря, уже думаю включать Let It Go на повторе, чтобы насолить в ответ, но боюсь, что станет еще хуже», — сказал британец, добавив, что хотел выговориться, пока не сошел с ума.

