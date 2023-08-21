Музыкант 8 лет ходит босиком и не имеет ни одной пары обуви – фото, видео

Мужчина, у которого за восемь лет не было ни одной пары обуви, говорит, что не прочь пройтись по разбитому стеклу, но ненавидит чувство бархата.

Об этом пишет Metro.

Музыкант Бен Доннелли, которого еще называют "босоногим Беном" сказал, что ему нравится доказывать своим друзьям, что его ноги эволюционировали настолько, что ему больше никогда не понадобятся туфли.

Бен Доннелли / Фото: instagram.com/saxbend

39-летний мужчина утверждает, что его мышцы стали сильнее, шире и даже ноги пахнут лучше, чем раньше, когда он был в обуви.

"Дважды или трижды в год у меня в ногах застревало стекло, которое мне приходилось выковыривать, но теперь моя кожа такая толстая, что этого не происходит. Жизнь слишком коротка, чтобы носить обувь. С тех пор, как я хожу босиком, мои суставы чувствуют себя лучше, и мне меньше жарко. Мои ноги действительно пахли хуже, когда я был в обуви. Но я стал меньше носить обувь, когда училась в университете, и полностью прекратил носить ее, когда мне исполнился 31 год", — поделился мужчина.

Музыкант путешествовал по Великобритании и за рубежом, в частности, он побывал в Индии, Болгарии и Норвегии.

Бен Доннелли / Фото: instagram.com/saxbend

Он также отказывается от любой обуви на футбольных матчах и в пабе.

"Редко, когда кто-то стоит на моих ногах, но боль временная. Однажды я был в переполненном поезде, и кто-то стоял на моей ноге целых пять минут, это было больно", — вспомнил он.

Бен Доннелли / Фото: instagram.com/saxbend

Но мужчина признает, что ходить по примятому бархату — его наименее любимое ощущение.

"Мне никогда не нравилось ходить по бархату, но, к счастью, я не слишком часто сталкиваюсь с ним. Теплый дождь на асфальте – мое любимое ощущение", — добавил он.

Напомним, мужчина с невероятно большими бицепсами шокировал Сеть. Пользователи подозревают, что он сделал себе инъекции.

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