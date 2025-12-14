Музыкант научил домашнего осьминога играть на пианино — видео

Реклама

Шведский музыкант провел шесть месяцев, работая над «худшей» и «крутейшей» вещью, которую он когда-либо делал: научил осьминога играть на пианино.

Маттиас Кранц, ютубер, чей контент обычно касается музыкальных инструментов, которые он модифицирует и на которых играет, опубликовал на платформе видео, в котором подробно рассказал, как научил осьминога по кличке Тако играть на пианино.

Кранц рассказал The Washington Post, что купил Такояки, или кратко Тако, в португальском рыбном магазине в марте.

Реклама

Маттиас поделился, что понадобилось время, чтобы завоевать доверие Тако, и еще больше времени, чтобы побудить осьминога использовать клавиатуру, которую он спроектировал с рычагами, чтобы головоногий мог тянуть ее своими щупальцами.

Он сказал, что Тако начал играть только одну-две ноты за раз, используя пузыри, чтобы заинтересовать его инструментом, но прорыв произошел в августе, когда Кранц установил в аквариуме крабов лифт. Устройство опускало краба – любимое блюдо Тако – на небольшое расстояние в трубке за каждую ноту, которую играл осьминог.

Кранц начал играть на гитаре, аккомпанируя Тако на фортепиано, и даже научил осьминога играть мелодию Baby Shark, хотя и признал, что результат был не в такт.

«Это было, пожалуй, самое худшее, что я когда-либо делал, и, возможно, самое крутое, но тоже самое плохое», — сказал Кранц. «Я никогда не доводил себя до таких пределов».

Реклама

Кранц сказал, что он и Тако играют вместе примерно через день.

«Я не могу поверить, что сижу здесь и играю с осьминогом», - сказал он.

Морской ученый Дженни Гофмейстер предупредил поклонников Тако, что животное, вероятно, играет музыку не для удовольствия от искусства, а скорее исполняет трюк, чтобы получить обещанную награду.

"Осьминог не воспринимает ритм", - сказала Гофмейстер. «Он не воспринимает, знаете ли, темп. Он хочет сделать шаги, которые должен выполнить, чтобы получить краба».

Реклама

Напомним, как природа пытается спасти белых медведей от вымирания.