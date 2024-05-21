"Мы будем радоваться": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала страну, которая может остановить войну в Украине

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что Китай может повлиять на окончание войны в Украине. Она предполагает, что это может произойти уже скоро.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Тарологиня Яна Пасинкова считает, что Китай может потребовать от России закончить войну в Украине в ближайшее время.

"Я хочу сказать, что китайцы повлияют на ситуацию этим летом. Да, что именно мы с вами будем этому радоваться", — сказала Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

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