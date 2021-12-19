"Мы должны диктовать тренды": Тищенко предложил переименовать традиционное украинское блюдо

Котлету по-киевски он назвал митболом.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко снова отметился неординарными заявлениями: в частности, предложил переименовать традиционное украинское блюдо.

Своими мнениями по этому поводу он поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Нардеп пригласил журналистов на каток возле Офиса президента. Там он предложил попробовать блюда, в приготовлении которых участвовал. Один из журналистов спросил, не предлагают ли, возможно, на территории "новогоднего городка" котлеты.

Впрочем, Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом. Кроме того, он назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".

"По-украински — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и мощная молодежь, диктовать новые тренды", сказал народный депутат.

Как сообщалось, ранее Николай Тищенко рассказал о своем походе на рынок. Политик признался, что ему нравится есть сало на столичной Бессарабке. Цена на него, по словам ресторатора, зависит от куска. Тогда нардеп удивил ценовой политики на рынке.

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