"Мы отлично проводим время": последнее письмо пассажира "Титаника" выставят на аукцион

Последнее письмо пассажира Титаника / Фото: иллюстративное / © Unsplash

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Редкое письмо пассажира «Титаника», написанное за несколько дней до катастрофы, выставили на аукцион. В Великобритании за сумму до 35 тысяч фунтов стерлингов планируют продать уникальный исторический экспонат — письмо, написанное пассажиром «Титаника» Генри Прайсом Ходжем всего за несколько дней до затопления судна.

Об этом пишет Independent.

В Великобритании продадут письмо пассажира «Титаника»

Документ называют «бесценным историческим снимком» повседневной жизни на борту легендарного лайнера. Генри Прайс Ходж путешествовал вторым классом, приобретя билет номер 250643 за 13 фунтов, и направлялся в Бостон, чтобы посетить родственников.

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Он сошел на борт в Саутгемптоне и 10 апреля адресовал послание своему другу Гектору Янгу из Консервативной ассоциации Ньютауна. На письме стоит почтовый штамп Квинстауна, где корабль делал остановку. Пассажир подробно описал благоприятную погоду и приподнятую атмосферу среди путешественников.

«Дорогой Гектор,

Спасибо за телеграмму и добрые пожелания. Это был добрый и внимательный поступок, который я очень ценю, и, пожалуйста, передайте мою благодарность членам нашей Ассоциации.

Разве не было бы любезно прийти со стороны президента и провести меня? Я почти верю, что смог бы убедить его пойти с нами. Мы отлично проводили время до сих пор. Вы не видите ничего, что свидетельствует о движении корабля, но погода очень хорошая. На верхней палубе около 200 ребят (от 20 лет и старше) маршируют и поют, другие играют в домино и карты в салонах, кто-то читает, кто-то пишет, все совсем не так, как ожидаешь в море.

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Передай своему папе, что я очень разочарован, что он не приехал, но я знаю, что он ничего не мог сделать, и приезд твоего брата был более чем ожидаем. (Все ради этого, но не ради него). Я ложусь спать раньше, потому что чувствую себя уставшим, как мертвая собака.

До свидания, Гектор.

Лучшие пожелания.

От уважения к тебе.

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Г.П. Ходжес».

Через пять дней после отправки письма, 15 апреля 1912 года, Генри Ходж погиб во время катастрофы, которая забрала жизни 1500 человек. Его тело позже подняли из воды и похоронили на кладбище Фейрвью в Галифаксе.

Аукцион «Henry Aldridge and Son» из Девайзеса был назначен на воскресенье, 26 июля. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, корреспонденция от пассажиров второго класса встречается реже всего.

Титаник: последние новости

Напомним, во время крушения легендарного «Титаника» погибли более 1500 пассажиров, однако на месте аварии так и не нашли человеческих останков или скелетов. Это подтверждает режиссер и исследователь Джеймс Кэмерон, который неоднократно погружался в обломки корабля: по его словам, там находили только одежду и обувь, что указывает на былое присутствие тел.

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Ученые объясняют исчезновение останков условиями глубоководной среды. Ученый Роберт Баллард отмечает, что на глубине более 900 метров проходит так называемая глубина компенсации карбоната кальция — в такой воде не хватает этого вещества, поэтому после того, как морские организмы уничтожают мягкие ткани, кости скелетов постепенно растворяются.

Тела тех пассажиров, которые замерзли в воде в спасательных жилетах на поверхности океана, вероятнее всего, отнесло течение или шторм. Впоследствии их останки также полностью разрушились, поэтому сегодня от погибших не осталось никаких следов.

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