"Мы пытаемся найти форму": ученые назвали, на что похожа Вселенная

По словам ученых, одной из возможных топологий Вселенной есть трехмерное пространство.

Может быть, мы живем в пончике. Именно на гипермерный пампух может походить форма Вселенной.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на гипотезы ученых из Института теоретической физики в Мадриде.

"Мы пытаемся обрести форму всего пространства", — говорит Яшар Акрами из Института теоретической физики в Мадриде, член международного проекта COMPACT, члены которого обсуждали шаги на пути к пониманию формы Вселенной.

По словам ученых, одной из возможных топологий Вселенной есть трехмерное пространство или пространство 3D — представление объекта в трех пространственных измерениях.

"Хотя это трудно визуализировать в трех измерениях, эквивалентом двумерного пространства является простой пончик. Представьте себе двумерный лист. Два края могут изогнуться, чтобы встретиться, образуя цилиндр, а концы этого будут вращаться вокруг, образуя форму кольца", — объясняют ученые.

Напомним, ранее ученые заявляли, что условия для возникновения жизни могли появиться во Вселенной уже в начале его существования. К такому выводу пришла международная группа астрономов, обнаружившая большое количество углерода в молодой галактике, возраст которой оценивается в 350 млн лет.

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