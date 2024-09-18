"Мы все в тупике": родителей смутило домашнее задание по математике для 7-летних детей

Мать семилетней девочки Энджи Вернер оказалась в странной ситуации, когда пыталась помочь своей дочери Айле подготовить домашнее школьное задание по математике. Женщина не смогла решить задачу о собаках на выставке и обратилась за помощью к пользователям социальных сетей.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на историю одной из мамочек в Threads.

"Это только мне кажется, что домашние задания для детей становятся все сложнее? Здесь практически нужна степень магистра по ракетостроению, чтобы решить эту задачку", — написала Энджи Вернер.

Фото: сундуков Threads

О чем говорилось в задании

Условия задания были следующими: "На выставку зарегистрировали 49 собак. Маленьких собак было зарегистрировано на 36 больше, чем крупных. Сколько маленьких собак было зарегистрировано?"

Женщина обратилась к пользователям соцсетей. Большинство отреагировавших пришли к выводу, что маленьких собак было 13.

Однако позже Вернер объяснила, что учитель назвал правильным ответом число 42,5.

В том, что в ответе получилось не целое число собак, обвинили районные власти, которые пропустили такое задание для школьников.

Чтобы решить задачу, нужно составить уравнение. Количество маленьких собак нужно принять за х, тогда "х минус 36" — число больших собак. Результатом уравнения х+(х-36) = 49 станет 42,5.

Напомним, психологи предоставили топ-10 креативных вопросов ребенку вместо традиционного: "Как дела в школе?"

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