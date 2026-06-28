«Мы живем в видеоигре Бога»: ученый объяснил, почему ужасающие видения ада — это не галлюцинации

Видения во время клинической смерти. Иллюстративное изображение / © ТСН

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Учёный, десятилетиями изучающий опыт переживания клинической смерти, пришёл к неожиданному выводу: адские видения, которые описывают пациенты, побывавшие на грани смерти, являются не галлюцинациями, а реальным опытом — и в то же время доказательством того, что человечество существует внутри симуляции, созданной Богом.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Орсон Веджвуд — новозеландский учёный, автор книг и исследователь в области здравоохранения, который сочетает научную работу с глубокой христианской верой. Именно это сочетание и привело его к теории, вызвавшей широкий резонанс: мрачные переживания при клинической смерти — это не психические артефакты, а свидетельство о природе реальности и существовании Бога.

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По его наблюдениям, адские видения при клинической смерти имеют поразительно схожие черты у разных людей по всему миру: невыносимый зловонный запах, тёмные фигуры, которых описывают как демонов, и сцены насилия. Такая повторяемость, убежден врач, не может быть случайной.

Бог как создатель симуляции

Веджвуд считает, что опыт переживания клинической смерти напрямую связан с теорией симуляции — идеей о том, что окружающая реальность представляет собой компьютерно-генерируемую среду, похожую на видеоигру. Именно эта концепция изображена в культовой кинотрилогии «Матрица».

Однако в отличие от большинства сторонников этой теории, которые представляют ее создателя в виде технологически развитой цивилизации или безличной силы, Веджвуд убежден: симуляцию создал Бог — и у нее есть конкретная цель.

«Мы находимся в искусственной среде, или „симуляции“, в которой нас подвергают испытаниям. Наше сознание, поведение и переживания реальны, но всё остальное — нет», — пояснил он Daily Mail.

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«Симуляция создана для того, чтобы разделить нас на тех, кто после ее завершения окажется с Богом, и тех, кто — нет, — и все это в безопасной среде, где мы не можем причинить ни малейшего вреда», — добавил врач.

Ад как предупреждение внутри симуляции

По словам Веджвуда, те, кто отвергает Бога, рискуют либо потерять вечную часть себя, либо оказаться в темном месте после смерти. Адские видения во время клинической смерти он рассматривает именно как предупреждение для тех, кто сделал неверный выбор.

В качестве примера врач приводит хорошо известную в христианских кругах историю новозеландца Иана Маккормака. В 1982 году его укусила медуза во время серфинга, и он оказался на грани смерти. Маккормак утверждал, что побывал в аду: «Я чувствовал зло — оно было повсюду вокруг меня». В видении он увидел мать, которая посоветовала обратиться к Богу с молитвой. «Я чувствовал себя пылинкой, которую впитывает сияющий свет и выносит из царства тьмы», — описывал он свое возвращение.

Веджвуд подчеркивает: спасение из адского пространства возможно даже во время такого переживания — но только через обращение к Богу.

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Илон Маск и «инопланетный Netflix»

Теория симуляции в последние годы приобрела широкую популярность далеко за пределами академической среды. Её публично поддерживает, в частности, Илон Маск — первый триллионер в мире. В декабре он высказал предположение в подкасте The Katie Miller Podcast, что наш мир может быть «инопланетным сериалом на Netflix», а задача человечества — поддерживать интерес зрителей, чтобы создатель не выключил компьютер.

Веджвуд признает это совпадение взглядов, хотя и расставляет другие акценты. «Большая часть этого согласуется с Библией, а также в определенной степени — с теорией симуляции, которую развивают такие люди, как Илон Маск, пришедшие к выводу, что жизнь не является случайным творением природы», — пояснил он.

Что показывают исследования

Наука неоднозначно относится к адским видениям при клинической смерти. По данным исследований, лишь 14% пациентов, сообщавших о внетелесном опыте, описывали его как негативный. Из них примерно половина видела демонические образы в пространстве, которое воспринимала как ад. При этом учёные нередко вообще исключают негативные переживания из категории «настоящих» случаев клинической смерти.

Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Memory, показало, что между положительным и отрицательным опытом переживания клинической смерти практически нет неврологической разницы: оба типа демонстрируют схожую мозговую активность и отличаются лишь эмоциональной окраской.

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Это объясняет, почему некоторые люди возвращаются с грани смерти с ужасающими воспоминаниями, которые воспринимаются не менее реально и меняют жизнь не меньше, чем умиротворяющие переживания.

Ужасающие свидетельства из книги

В своей книге «Опыт клинической смерти и исследование AWARE: доказательство существования души и Бога?» Веджвуд собрал свидетельства, от которых становится жутко.

Одно из них — рассказ 42-летней женщины, приведенный в исследовании 2019 года: «Я начинаю различать очертания в невероятно густом тумане. Человеческие, звериные, жуткие. Я плыву в вонючей мгле, полной ужасных и коварных существ, и испытываю невыносимую боль».

Веджвуд отмечает, что люди, пережившие подобное, обычно ясно осознают: они находятся в аду. Чувство безнадежности — типичная черта таких переживаний.

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«Серьезные ученые с учеными степенями»

Врач также обратил внимание на показательную тенденцию в научной среде. По его словам, многие коллеги — доктора наук и врачи — в частных беседах признают, что не могут объяснить происхождение Вселенной, возникновение жизни и природу сознания.

«Многие из них сейчас поддерживают теорию симуляции. И это серьёзные учёные с научными степенями», — подчеркнул Веджвуд, добавив, что публично признать это готовы далеко не все.

Напомним, ранее бывшая исследовательница NASA Ингрид Хонкала рассказала, что трижды переживала клиническую смерть и каждый раз видела похожую картину — свет, покой и ощущение выхода за пределы тела.

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