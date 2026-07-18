"Мясорубка" для комаров: инженеры создали микродрон, безжалостно терзающий насекомых в воздухе

Автономный квадрокоптер разрывает комаров своими пропеллерами

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Французская технологическая компания Tornyol создала крошечный автономный дрон для эффективной борьбы с опасными кровососущими насекомыми. Этот современный квадрокоптер самостоятельно патрулирует определенную территорию, используя технологии со смартфонов для сканирования пространства. Изобретатели стартапа надеются полностью очистить места обитания людей от этих смертоносных переносчиков болезней.

О новейшей разработке, которая должна изменить подход к борьбе с вредителями, пишет Popular Science.

Как работает крылатый охотник на насекомых

Дрон весом всего 40 граммов действует по принципу летучей мыши, используя для ориентации мощный ультразвуковой сонар. Его специальная система LeSonar2 оснащена 380 микрофонами от смартфонов и датчиками парковки, непрерывно улавливающими эхо от звуковых импульсов.

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Программное обеспечение квадрокоптера специально обучено различать насекомых по уникальной частоте взмахов их крыльев. Например, комары машут крыльями гораздо быстрее, чем осы или плодовые мушки. Это позволяет дрону безошибочно идентифицировать именно вредителей, не причиняя никакого вреда полезным пчелам или бабочкам.

Обнаружив правильную цель, устройство на высокой скорости несется к ней и просто разрывает комара вдребезги своими пропеллерами. Во время первого успешного тестирования в небольшой белой комнате квадрокоптер через несколько секунд преследования успешно догнал и уничтожил случайную моль.

Масштабные планы разработчиков и технические нюансы

В будущем полностью автономный воздушный охранник сможет самостоятельно патрулировать большой участок площадью до двух гектаров. В настоящее время заряда батареи хватает всего на три минуты непрерывного полета, после чего дрону необходимо возвращаться на базовую станцию для 30-минутной подзарядки.

Компания Tornyol стремится не просто убивать отдельных насекомых, но и составлять высокоточные цифровые карты мест их размножения и питания на основе собранных данных. Заинтересованные клиенты уже могут приобрести устройство за 1100 долларов или оформить ежемесячную подписку за 50 долларов.

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Почему массовое уничтожение комаров критически важно

Несмотря на многолетнее использование москитных сеток и инсектицидов, комары все еще остаются одними из самых смертоносных существ на планете. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только в 2023 году распространенная ими малярия унесла жизни почти 597 тысяч человек в 83 странах мира.

Климатические изменения, постоянное глобальное потепление и продление летнего сезона во многих регионах могут сделать эту эпидемиологическую ситуацию еще хуже. Именно поэтому представители компании откровенно называют этих кровососущих насекомых древнейшими и худшими врагами человечества.

По словам разработчиков, массовое внедрение столь быстрых и относительно недорогих минидронов позволит уничтожать переносчиков болезней в беспрецедентных масштабах. Главной и амбициозной целью этого инновационного стартапа является полное искоренение комаров во всех районах проживания людей.

Напомним, китайцы создали бытовую ПВО для войны против комаров . Это лазерное устройство может уничтожать до 30 комаров в секунду, используя технологию LiDAR, подобную той, которая применяется в противоракетной обороне.

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