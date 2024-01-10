Мышь в течение двух месяцев каждую ночь убирала в сарае почтальона – забавное видео

Мужчина установил камеру, чтобы выяснить, кто ночью убирает его сарай, и обнаружил неожиданную помощницу, суетящуюся вокруг его рабочего места.

Об этом пишет CNN.

Черно-белые кадры ночного видения показали, что за таинственной уборкой стояла крошечная мышь, старательно перемещавшая предметы, оставленные на станке, в коробку.

"Сначала я заметил, что немного еды, которую я раздавал птицам, попадало в старую обувь, которую я хранил в сарае, поэтому я установил камеру, чтобы увидеть, что происходит", – поделился Родни Холбрук.

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На кадрах из камеры видно, как мышь несет во рту такие предметы, как отвертки, прищепки или куски кабеля, и карабкается в коробку почти такой же высоты, как она сама.

"Я не мог в это поверить, когда увидел, что мышь наводит порядок. Она складывает в коробку всякие вещи: кусочки пластика, гайки и болты", — сказал Голбрук. "Я не волнуюсь из-за уборки сейчас, потому что знаю, что она об этом позаботится".

Некоторые объекты мыше было легко перемещать, чего не скажешь о длинном кабеле.

"Было действительно ошеломляюще видеть эти кадры, некоторые вещи, которые она убирает, действительно необычные. Я думаю, она бы убрала мою жену, если бы я оставил ее там! Это происходило практически каждую ночь в течение двух месяцев", — добавил почтальон.

Напомним, кот вернулся домой спустя семь лет. Все время он жил в 200 метрах от дома.

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