Мысли материализовались: женщина рассказала шокирующую историю о потустороннем мире

Женщина, пережившая клиническую смерть, рассказала о своих видениях / © Getty Images

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Брианна Лафферти из Колорадо пережила всем минуты клинической смерти и рассказала о ярких видениях потустороннего мира, где «время остановилось».

Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Брианна страдала опасным неврологическим заболеванием.

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Однажды ее организм внезапно отказал, и она на восемь минут очутилась в состоянии клинической смерти. Но, как впоследствии рассказала женщина, ее сознание не исчезло — наоборот, она пережила яркие видения, связанные с загробной жизнью.

«Смерть — это иллюзия, потому что наша душа никогда не умирает. Наше сознание остается живым. А сама наша сущность просто трансформируется», — рассказала Лафферти.

Женщина рассказала, что в состоянии клинической смерти потеряла воспоминания о своем прошлом, но почувствовала необычную ясность сознания.

По ее словам, хотя тело было парализовано, она чувствовала себя «более живой и настоящей, чем когда-либо».

Брианна Лафферти болеет миоклонической дистонией — неврологическим расстройством, сопровождающимся резкими непроизвольными сокращениями мышц и может нарушать функции организма. Во время одного из приступов ее организм резко отказал.

Перед потерей сознания она услышала загадочный вопрос: готова ли ты? , после чего оказалась в полной темноте.

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Но самое удивительное ждало впереди — ее сознание, по собственным словам, отделилось от тела и попало в другое измерение, где время остановилось. Она называет этот опыт невероятным и необъяснимым с точки зрения науки.

Опыт клинической смерти остается одной из самых загадочных тем в науке. Исследования свидетельствуют, что эти переживания, по всей вероятности, являются результатом особой мозговой активности во время критических состояний организма.

Существуют разные теории, ключевой аспект связан с продолжением активности мозга даже после остановки сердца, что потенциально приводит к измененным состояниям сознания и ярким восприятиям.

Однако Брианна Лафферти уверена, что действительно умерла, посетила загробный мир и смогла вернуться к жизни.

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«Я внезапно отделилась от своего физического тела. Не было боли, только глубокое чувство покоя и ясности. Эта отстраненность от моей физической формы заставила меня осознать, насколько временен и хрупок наш человеческий опыт», — рассказала Лафферти.

Она рассказала, что в том странном состоянии заметила что-то невероятное — ее мысли буквально материализовались, формируя реальность вокруг нее в загробном мире.

«Мои мысли мгновенно материализовались. Тогда я поняла, что наши мысли формируют реальность, просто на это нужно время», — отмечала Лафферти.

После того как женщину вернули к жизни, ей пришлось заново учиться ходить и говорить. Впоследствии врачи провели уникальную операцию на мозге Лафферти, чтобы вылечить поврежденный гипофиз.

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Несмотря на страх перед возможным повторением клинической смерти, само понятие «смерти больше» не пугает Брианну.

«Это изменило ход моей жизни. То, чего я боялась, больше не имеет надо мной власти. А то, за чем я раньше гонялась, больше не кажется важным», — призналась женщина.

Для Лафферти этот переход между жизнью и смертью стал источником глубочайшего осознания.

Она убеждена, что даже самые болезненные жизненные испытания несут в себе глубокий смысл.

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