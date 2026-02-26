На 4000-летней пирамиде появились новые рисунки: что произошло

Пирамида в Египте / © Associated Press

Египетский гид, который сопровождал группу российских туристов, сделал несколько рисунков мелом на блоке 4000-летней пирамиды в древнем городе Саккара, близ Каира. За такой вандализм, который зафиксировали на видео, мужчину арестовали.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта.

Задержанный полицией гид во время допроса признался, что действительно сделал эти рисунки.

Он сказал, что это был его первый рабочий день за четыре года и чрезмерное волнение привело к «непростительной ошибке».

Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ сообщают, что ему может грозить год или более заключения, а также штраф до 500 000 египетских фунтов (более 10 тысяч долларов США), если его признают виновным в повреждении древности.

© скриншот с видео

Эксперты-археологи предупреждают, что химические вещества в меле могут реагировать с известняком и гранитом, а это потенциально может вызвать эрозию поверхности.

В союзе гидов отметили, что ее члены очень бережно относятся к сохранению памятников, и назвали инцидент единичной ошибкой.

Меловые рисунки после инцидента были удалены Департаментом древностей Саккары.

