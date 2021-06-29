На американском пляже акула-людоед разорвала мужчине ногу: он потерял много крови

На американском пляже акула-людоед разорвала мужчине ногу: он потерял много крови

Мужчина потерял много крови, но сейчас он в удовлетворительном состоянии.

Неподалеку от американского штата Калифорния большая белая акула, известная как акула-людоед, покусала 35-летнего мужчину. Хищная рыба укусила его в правую ногу, в результате чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ABC News.

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Отмечается, что нападение произошло, когда мужчина занимался бодибордингом и нырял под воду. Местный шериф уточнил, что американца укусила в правую ногу большая белая акула длиной 6-8 футов (182.9 — 243,84 см. — Ред.).

Пострадавшему удалось доплыть до берега, где спасатели и парамедики оказали ему первую помощь. Отмечается, что мужчина потерял очень много крови и его хотели госпитализировать вертолетом, но из-за облачности этого не удалось, и его везли в больницу машиной скорой помощи.

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После нападения пляж закрыли, ведется расследование инцидента. По словам же самого потерпевшего, на него напала молодая большая белая акула. Сейчас его уже выписали из больницы домой.

К слову, большая белая акула — одна из крупнейших хищных рыб в мире. Акулы этого вида считаются наиболее опасными для человека. По данным Смитсоновского института, взрослая большая белая акула в среднем достигает от 13 до 16 футов в длину, но некоторые из них могут вырасти до 20 футов.

Напомним, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте.

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