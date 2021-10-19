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На аукцион выставили картину Ван Гога, которую не показывали публично более века

На аукцион выставили картину Ван Гога, которую не показывали публично более века

Фото из открытых источников

Это картина Meules de blé.

На британском аукционе Christie's выставили картину Винсента Ван Гога, которую более века не выставляли публично.

За картину планируют получить до 30 млн долларов, сообщает CNN.

Речь идет о написанную акварелью картину Meules de blé — украинский "Стога пшеницы". На женщины собирают урожай на полях во французском муниципалитете Арле.

Картину Ван Гог нарисовал 1888 года, когда из-за ухудшения здоровья переехал в французской сельской местности. Последний раз Meules de blé публично выставляли в 1905 году. Тогда ее демонстрировали как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме.

К слову, Christie's отмечает: акварель демонстрирует одержимость Ван Гога "японизм". Дело в том, что художник принял более графический стиль, который похож на японской ксилографии.

Напомним, Полотно Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре", которое более ста лет находилось в частной коллекции, впервые показали публике с момента его написания в 1887 году. Картина является частью редкой серии, в которой художник изобразил ветряк Мулен де ла Галетт, расположенный в верхней части района Монмартр.

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